Iin kunta voitti Ekologia-sarjan kansainvälisessä Innovation in Politics -kilpailussa – kaksi suomalaista finaalissa

Iin hanke ”Local Solutions to Global Challenges” on palkittu Ekologia-sarjan voittajana Berliinissä Innovation in Politics -kilpailussa. Hankkeen avulla kunta on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 60 % muutamassa vuodessa.

Iin kunta palkittiin monivuotisesta hankkeestaan, jossa hiilidioksidipäästöjä on leikattu 60 prosentilla muun muassa vähentämällä kulutusta ja siirtymällä tuuli- ja aurinkoenergiaan.

– Käynnistimme hankkeen 2012 ilmaston lämpenemisen takia. Tänne pohjoiseen se vaikuttaa eniten. Eniten asiasta innostuivat lapset, ja nyt kaikki koulut ja päiväkodit osallistuvat hankkeeseen. He seuraavat veden-, lämmön- ja sähkönkulutusta, ja saavat puolet säästöstä käyttöönsä. Säästöt koko kunnassa ovat suuria ja asennemuutos valtava. Jos Ii pystyy tähän, pystyy Eurooppakin, sanovat kunnanjohtaja Ari Alatossava ja Micropolis Oy:n toimitusjohtaja Leena Vuotovesi.

Innovation in Politics 2019 -kilpailuun osallistui Euroopan neuvoston jäsenmaista yhteensä 402 hanketta, ja niistä tuhannen hengen raati valitsi finaaliin 80 parasta. Suomesta finaaliin pääsi Iin kunnan lisäksi Suomen Yrittäjien ja Opetushallituksen hanke ”Competent Teachers, Entrepreneurial Youths”.

– Voimme olla ylpeitä paitsi molemmista suomalaisista finalisteista, myös kymmenestä muusta suomalaisesta hankkeesta, jotka osallistuivat kilpailuun. Kaikki edustivat halua kehittää ja vahvistaa yhteiskuntaa, kertoo kilpailua Suomessa edustavan Mailand Communicationsin toimitusjohtaja Alpo Räinä.

Innovation in Politics Awards -kilpailussa palkitaan innovatiivisia yhteiskunnallisia hankkeita kahdeksassa kategoriassa: elämän laatu, vapaus, hyvinvointi, ekologisuus, sivistys, demokratia, ihmisoikeudet ja yhteisöllisyys. Kilpailun tavoitteena on vahvistaa demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja. Palkittujen töiden tulee olla uraauurtavia ja innovatiivisia. Sen lisäksi arvioidaan miten ne vahvistavat yhtenäisyyttä ja luottamusta yhteiskunnassa, osallistavat ihmisiä sekä ovat kestäviä ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia.

Innovation in Politics Institute on riippumaton verkosto, joka edistää demokratiaa ja eurooppalaisia arvoja. Sen toiminta on käynnistetty 2017 lahjoitusvaroilla. Lahjoittajia ovat muun muassa Kahane Foundation, B&C PrivatStiftung, Wienin kaupunki ja Industrieverein (Federation of Austrian Industies). Innovation in Politics Awards on kilpailu, jossa palkitaan parhaita poliittisia projekteja ja ohjelmia Euroopassa.

Innovation in Politics Awards 2019 – osallistujat Suomesta:

Atea Finland ja Tampereen kaupunki: Smart schools

Baltic Connector: Finnish promoter implementing the pipeline for connecting the gas networks in Finland and Estonia

Iin kunta: Local solutions to global challenges

KELA: Finnish basic income experiment 2017–2018

Lieksan kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa: Lieksa Wellness and Sports Centre – unique public-private partnership for health and livelyhood

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: Circular economy: Marketplace to sell and buy agricultural byproducts

Nuori Suomi ry: Take Action! Campaign 2018 engages young people to policy-making

Osallisuuden aika ry: Osallisuuden aika - Time to Participate

Suomen Yrittäjät ja Opetushallitus: Competent teachers, entrepreneurial youths

Suomen Yrittäjät ja TEM: Business Transfer Project II - A joint forces business transfer project ensures new ownership, job creation and tax revenue

Ultrahack ja Digital Forum Finland: Solving the society's biggest problems through hackathons

Voikukkia-toiminta: Voikukkia-groups – child welfare professional co-working with parents, whose children have been taken into foster care