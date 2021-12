Iiris Suomela: Kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa kuritetaan pienituloisia ja opiskelijoita satojen miljoonien eurojen edestä

Kokoomus esittämät rajut leikkaukset osuvat toimeentulotukeen, asumistukeen, työttömyysturvaan sekä palkkatukeen.

– Suomen sosiaaliturvan taso on jäänyt jälkeen suhteessa elinkustannusten nopeaan kasvuun. Tuhannet suomalaiset joutuvat päivittäin miettimään, että ostavatko he ruokaa, lääkkeitä vai talvikengät kirpputorilta lapselle. Hyvinvointivaltio on tältä osin rikki. Olemme saaneet sosiaaliturvan riittämättömyydestä lukuisia huomautuksia niin eurooppalaisilta kuin kansainvälisiltä ihmis- ja perusoikeustoimijoilta. Silti kokoomus tahtoo syventää entisestään kaikista köyhimpien suomalaisten ahdinkoa, Suomela korostaa.



Kokoomus esittää vaihtoehtobudjetissaan myös rajuja leikkauksia opiskelijoiden asumistukeen.



–Opiskelijoiden toimeentulo on jo entuudestaan tiukilla viime hallituksen leikkausten jäljiltä. Silloinkin nimenomaan kokoomus oli valtiovarainministeripuolueena tekemässä ennätyksellisen pahoja leikkauksia opintorahasta. Tämä jatkuva opiskelijoilta leikkaaminen kertoo karua kieltä kokoomuksen sivistyspuheiden ja tekojen välisestä epäsuhdasta, Suomela toteaa.



Vaihtoehtobudjetti kertoo puolueen arvomaailmasta, sillä samaan aikaan kokoomus tekisi mittavia kevennyksiä tuloverotukseen.



– Kokoomus on arvostellut hallitusta velanotosta koronakriisin keskellä, mutta ottaisi budjetissaan myös itse 4,5 miljardia euroa velkaa. Samalla puolue esittää 800 miljoonan euron kevennystä tuloverotukseen. Eli toisin sanoen kokoomuksen toinen käsi ottaa senttejä pienituloisten pussista ja toinen työntää seteleitä hyväosaisten taskuun kuin Robin Hoodin paha velipuoli konsanaan, Suomela sanoo.



Suomela ei ole vakuuttunut myöskään kokoomuksen esittämien työllisyystoimien uskottavuudesta.



– Esimerkiksi paikallisen sopimisen vaikutuksesta kokoomus nojaa Suomen yrittäjien arvioon, jonka mukaan työpaikkoja syntyy 0–15 000. Nämä luvut ovat erittäin spekulatiivisia. On aika paljon väliä sillä, onko todellisuus lopulta 0 vai 15 000. Lobbarien arvioiden sijaan vaikutusarvioiden olisikin syytä nojata vertaisarvioituun, riippumattomaan tutkimustietoon, Suomela korostaa.



Suomela kirjoitti aiheesta Vihreään blogiin. Blogi on luettavissa kokonaisuudessaan: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/kokoomus-syventaisi-pienituloisten-ja-opiskelijoiden-koyhyytta/