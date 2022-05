Iiris Suomela: Saudi-Arabian tai Venezuelan varaan ei voi laskea Euroopan tulevaisuutta

– Onneksi olemme pyrkineet fossiilienergiasta eroon jo pidempään. Muuten olisimme nyt paljon vaikeammassa tilanteessa. Venäjä katkaisi maakaasun tulon Suomeen ja saattaa toimia samoin myös laajemminkin, Suomela kertoi.



Hallitus on tehnyt lukuisia suuria panostuksia vihreän siirtymän edistämiseksi ja riippuuvuuden vähentämiseksi fossiilisista polttoaineista. Tavoitteena on, että fossiilinen energia korvattaisiin kotimaisilla uusiutuvilla energianlähteillä.



– Jatkossa yhä useampi voi säästää arjen kuluissa vaihtamalla öljykattilan maalämpöön tai diesel-auton sähkö- tai kaasuautoon. Samalla vauhditetaan tuulivoiman rakentamista, edistetään vetytalouteen siirtymistä ja sähköistetään teollisuutta, Suomela sanoi.



Venäläisestä fossiilienergiasta luopuminen tapahtuu nyt poikkeuksellisen kovalla vauhdilla, mikä tulee varmasti näkymään myös energian hinnoissa. Nousevat hinnat taas johtavat suurempiin energiaverojen tuottoihin. Vihreät esittävät energiarahaa, jolla osa valtion saamista verotuotoista palautettaisiin niitä eniten tarvitseville kansalaisille.



– Hintojen raju nousu osuu kovaa erityisesti pienituloisiin. Ihmisiä on tuettava tässä kriisissä. Tähän vihreät on esittänyt laajaa keinovalikoimaa - esimerkiksi suoraa rahallista tukea maalla asuville pienituloisille suomalaisille energiarahan muodossa, kuvasi Iiris Suomela tilannetta.



Samankaltaisia ehdotuksia on tehty myös muualla Euroopassa. Esimerkiksi Saksa päätti ottaa käyttöön satojen eurojen kertakorvauksia ihmisille energiakriisin myötä.



– Energiarahan lisäksi Saksa laskee joukkoliikenteen kausilippujen hintaa väliaikaisesti yhdeksään euroon kuukaudessa. Suunnan pitäisi olla sama myös Suomessa. Olemmekin tukeneet joukkoliikennettä mittavasti niin koronan kuin Ukrainan sodan myötä. Viimeksi eilen julkistimme uuden tukipaketin, kertoi Suomela.





