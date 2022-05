Iiris Suomela vappupuheessaan: Meidän on pystyttävä huolehtimaan, että ihmiset voivat tehdä työtään ammattietiikkansa edellyttämällä tavalla

Suomelan mukaan palkkaratkaisun löytyminen on olennaista.

– Työmarkkinaosapuolet neuvottelevat sopimukset. Poliitikkojen tehtävä on taas taata riittävä rahoitus henkilöstöpulan ratkaisemiseen. On vaikea nimetä tärkeämpää tavoitetta talouspolitiikalle kuin ihmisten hengen ja terveyden turvaaminen, Suomela totesi.

Suomela painotti puheessaan, että mahdollisten palkankorotusten rahoittamisen tukemiseen pitää saadaan mukaan koko eduskunta

– Mielestäni on tärkeää, että myös oppositiopuolueet sitoutuvat tämän ongelman ratkaisemiseen. Tämä on yhteinen, meitä kaikkia koskettava asia, johon on löydettävä ratkaisu. Poukkoilu ei kannata, Suomela sanoi.

Puheessaan Suomela nosti esiin myös vihreiden saavutuksia hallituksessa.

– Tärkeimpänä saavutuksena voidaan pitää ilmastolakia, joka on matkalla eduskuntaan. Hiilineutraaliustavoite ei ole enää pelkkä hallitusohjelman tavoite vaan lakiin kirjattu vuosiluku. Suomen päästöt käännetään selvään laskuun. Nämä ovat tärkeitä askeleita kohti kestävämpää tulevaisuutta, Suomela sanoi.

Suomelan puhe on katsottavissa Vihreiden sosiaalisen median kanavilta sekä ladattavissa HD-laatuisena median vapaaseen käyttöön ilman tekstitystä tästä linkistä: https://we.tl/t-60xp0j3WAE

Puhe tekstimuodossa: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/iiris-suomelan-vappupuhe-1-5-2022/