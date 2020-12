Ikäihmisiä ilahdutetaan Naantalissa kaupunkilaisten lahjoittamilla joulupaketeilla sekä varhaiskasvatuksen lasten joulukorteilla

Naantalissa ilahdutetaan ikäihmisiä vapaaehtoisten joulupaketeilla – tule mukaan tuomaan joulumieltä! 27.11.2020 10:00:00 EET | Tiedote

Naantalissa alkaa maanantaina 30.11. joulukampanja Jouluiloa ikäihmisille, jossa ilahdutetaan kotihoidon asiakkaita ja omaishoitajia pienillä vapaaehtoisten hankkimilla joulupaketeilla. Mukana kampanjassa on naantalilaisia yrityksiä, jotka mahdollistavat lahjojen hankinnan liikkeistään tai verkkokaupoistaan. Tavoitteena on kerätä reilut 400 pakettia ikäihmisten koteihin. Jouluiloa ikäihmisille -kampanja on käynnissä Naantalissa 30.11.–12.12.2020, jonka jälkeen kotihoito toimittaa lahjat perille. Kampanjan myötä ikäihmisille ja omaishoitajille halutaan tuoda iloa ja hyvää mieltä poikkeuksellisen vuoden päätteeksi. Samalla tarkoituksena on tukea paikallisia yrittäjiä, joille vuosi on ollut niin ikään haastava. – Koronaepidemian aiheuttama eristäytyminen on lisännyt kotihoidon asiakkaiden yksinäisyydentunnetta, kun kontaktit ovat vähentyneet. Pienin joulupaketein halutaan ilahduttaa ikäihmisiä ja omaishoitajia ja osoittaa, että heitä ei ole unohdettu, toteaa hoito- ja vanhuspalveluiden av