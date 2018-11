Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä jatkaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana vuonna 2019. Metsäteollisuus ry valitsi Hämälän jatkokaudelle tänään tiistaina pidetyssä yhdistyksen syyskokouksessa.

Uudelle kaudelle valittu puheenjohtaja toivottaa tervetulleeksi julkisen keskustelun metsäteollisuuden merkityksestä ilmastonmuutoksessa.

– On tärkeää, että puun teollista käyttöä muistetaan arvostaa. Vastuullinen suomalainen metsäteollisuus on ilmastomyönteisine tuotteineen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua, eikä osa ongelmaa, Hämälä sanoo.

Kokouksen avauspuheenvuorossaan Hämälä muistutti, että juuri nyt Suomella ja suurella osalla metsäteollisuutta menee paremmin kuin vuosiin.

– Ei katkaista tätä myönteistä kehitystä omilla toimillamme. Pidetään sen sijaan huoli puuraaka-aineen käytön arvostuksesta, uudistetaan suomalaista työelämää, rakennetaan kilpailukykyistä energia- ja liikennepolitiikkaa ja huolehditaan kestävästä ympäristöpolitiikasta, Hämälä evästi.

Syyskokouksessa päätettiin, että Metsäteollisuus ry:n hallituksessa on 30 jäsentä vuonna 2019. Uusina jäseninä hallitukseen nousivat Haapajärven Ha-Sa:n toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Puusepänteollisuus ry:n toimitusjohtaja Arto Tiitinen sekä DS Smith Packagingin toimitusjohtaja Ari Viinikkala.

Metsäteollisuus ry:n hallitus vuonna 2019

Toimitusjohtaja Petri Aaltonen, Paperinkeräys Oy (1.1.alkaen Encore Ympäristöpalvelut Oy)

Toimitusjohtaja Jussi Aine, Puustelli Group Oy

Toimitusjohtaja Sampo Antti, Corenso United Oy Ltd

Divisioonan johtaja Kati ter Horst, Stora Enso Paper Oy

Pääjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Group

Toimitusjohtaja Markku Hämäläinen, Kotkamills Oy

Hallituksen puheenjohtaja Lauri Junnila, Pankaboard Oy

Toimitusjohtaja Esa Kaikkonen, Metsä Tissue Oyj

Toimitusjohtaja Pekka Kauranen, Harvestia Oy

Toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy

Toimitusjohtaja Juha Koukka, Mondi Powerflute Oy

Toimitusjohtaja Juha Kuusisto, Veljet Kuusisto Oy

Toimitusjohtaja Heikki Merikoski, Oy SWM-Wood Ltd

Tehtaanjohtaja Heikki Mustaniemi, Oy Essity Finland Ab

Tehtaanjohtaja Pertti Mäkelä, Jujo Thermal Oy

Toimitusjohtaja Frej Nygård, BillerudKorsnäs Finland Oy

Toimitusjohtaja Kari Ollila, Adara Pakkaus Oy

Talousjohtaja Seppo Parvi, Stora Enso Oyj

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj

Toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Haapajärven Ha-Sa Oy

Toimitusjohtaja Tommi Ruha, Kuhmo Oy

Toimitusjohtaja Ilkka Saarinen, Tervakoski Oy

Mill Director Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy

Toimitusjohtaja Sixten Sunabacka, Tornator Oyj

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka, Vapo Oy

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen, Puusepänteollisuus ry

Johtaja Heikki Vappula, UPM-Kymmene Oyj

Toimitusjohtaja Ari Viinikkala, DS Smith Packaging Finland Oy

Teollisuusneuvos Jouko Virranniemi, Pölkky Oy

Toimitusjohtaja Sakari Wallin, Suomen Kuitulevy Oy

Työvaliokunta

Puheenjohtaja

Pääjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Group

Varapuheenjohtajat

Talousjohtaja Seppo Parvi, Stora Enso Oyj

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj

Muut työvaliokunnan jäsenet

Toimitusjohtaja Sampo Antti, Corenso United Oy Ltd

Toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy

Toimitusjohtaja Tommi Ruha, Kuhmo Oy

Mill Director Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

