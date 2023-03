Ilkkalan sukusaagan ja itsenäisen naisen elämäntarinan sykähdyttävä päätösosa

Johanna Valkama: Tervahovi

Ilmestyy 12.4.

On jo vuosi 1643. Jo kolmasti elämänsä uudelleen rakentanut leskiporvari Susanna Katariina on vetäytynyt omistamaansa kaupunkitaloon vanhuuspäivä viettämään. Kun vierailijat sydäntalvella koputtavat Katariinan ovelle, hän havahtuu siihen, että hän on kaivannut elämältään muutakin kuin rauhaa ja hiljaisuutta.

Katariina on kantanut elämässään suurta surua Itämaahan, Suomeen, jääneistä lapsistaan. Tervahovissa Katariina saa kattonsa alle pojanpoikansa Samuelin Turusta, mikä lievittää hänen ikäväänsä. Samuel on innokas löytämään oman polkunsa, mutta se ei ole helppoa: valtakuntaa hallitsee sivistynyt mutta nuori ja omapäinen kuningatar Kristiina, jonka avaukset tervakaupan sääntelyyn voivat tehdä tyhjäksi Katariinan elämäntyön. Katariinan rakastettu, kapteeni Söfring Hansson puolestaan viettää aikaansa merillä ja purjehtien aina Uudelle mantereelle saakka – eikä Katariinalle tule viestin viestiä.

Johanna Valkama on kirjoittanut ehjän sarjan, jonka kolme kirjaa seuraavat yhden naisen elämänkohtaloa viidellä vuosikymmenellä vuodesta 1596 aina vuoteen 1648. Katariinanpyörä ja Kuningatarlaiva ovat kuljettaneet Jaakko Ilkan nuorta leskeä Susanna Katariinaa Suomesta Tukholmaan. Hän on joutunut ponnistelemaan yksin elävänä naisena sääty-yhteiskunnan paineissa ja taloudellisessa epävarmuudessa.

Itsekin kaupan alalla työskentelevä Johanna Valkama on jälleen luonut kiehtovan matkan menneeseen. Hänen tuotannossaan tarkasti tutkittu historia herää eloon. Samalla romaani on rakkaustarina, joka kertoo yksinäisyydestä ja siitä, kuinka rakkautta voi etsiä läpi elämän.

