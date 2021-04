Ilmarinen ja Elo omistajiksi Suomen Autokauppa -konserniin – hallituksen puheenjohtajaksi Mammu Kaario

Vuonna 2015 perustettu Saka on Suomen toiseksi suurin vaihtoautoihin keskittynyt vähittäiskaupan ketju ja alan nopeimmin kasvava toimija. Saka uudistaa suomalaista autokauppaa intohimolla, asiantuntemuksella ja nöyrällä palveluasenteella. Yhtiön liiketoimintamallissa yhdistyvät monipuoliset digitaaliset kaupankäynnin kanavat, maanlaajuinen 21 autoliikkeen myymäläverkosto sekä laaja valikoima laadukkaita käytettyjä autoja ja integroituja palveluja. Toimintaa kehitetään jatkuvasti niin, että palvelukonsepti vastaa asiakkaiden tarpeita tehden auton ostamisesta mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Vuonna 2020 Sakan liikevaihto kasvoi noin 360 miljoonaan euroon ja liikevoitto oli 25,9 miljoonaa euroa. Saka on myynyt perustamisensa jälkeen lähes 70 000 käytettyä autoa, joista yli 24 600 myytiin vuonna 2020. www.saka.fi

Ilmarinen sijoittaa tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Edistämme parempaa työelämää ja näin autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikkiaan vastaamme lähes 1,2 miljoonan ihmisen eläketurvasta. Eläkevastuiden katteena on yli 50 miljardin euron sijoitusvarallisuus. www.ilmarinen.fi

Elo on suomalainen työeläkevakuutusyhtiö. Työeläkevarat on hyvin hajautettu sekä kansainvälisesti että eri omaisuusluokkiin. Ne turvaavat eläkkeet ja luovat perustan kestäville tuotoille vuosikymmeniksi eteenpäin. Elon sijoitusomaisuus on 26 miljardia euroa vuoden 2020 lopussa. www.elo.fi