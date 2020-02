Ilmarinen kasvattaa omistusosuuttaan REDIssä ja Tampereen Kansi -hankkeessa

Ilmarinen kasvattaa omistusosuuttaan REDI-kauppakeskuksessa ja -pysäköintilaitoksessa Helsingin Kalasatamassa. Ilmarisen omistusosuus nousee 30 prosentista 49,9 prosenttiin. Muut omistajat ovat Pohjola Vakuutus, OP-Henkivakuutus ja LähiTapiola-ryhmä, jotka myös kasvattavat omistuksiaan. Osuutensa myy SRV Yhtiöt Oyj, joka on vastannut REDIn rakentamisesta ja jatkaa Kalasataman alueen kehittäjänä.

– REDI sijaitsee voimakkaasti kasvavalla ja kehittyvällä kaupunkialueella hyvien liikenneyhteyksien solmukohdassa. Olemme sitoutuneet alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kauppakeskuksen alku on ollut haastava, mutta REDIssä on tehty paljon toimenpiteitä oikeaan suuntaan ja sillä on hyvä kehittämissuunnitelma. Helsingin kasvu ja Kalasataman alueen kehitys luovat REDIlle hyvät edellytykset menestyä, sanoo Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula.



Ilmarisen omistusosuus nousee myös Tampereen Kansi -hankkeessa. Kokonaisuuteen kuuluu Tampereen ydinkeskustaan rakennettava monitoimiareena, hotelli ja tornirakennuksia. Kaupan jälkeen Ilmarinen omistaa Areenasta 7 prosenttia ja hankkeen muista osista 11,5 prosenttia. Ilmarinen ostaa osuudet SRV:ltä, joka jää myös omistajaksi hankkeeseen. Muita omistajia ovat Pohjola Vakuutus, OP-Henkivakuutus ja LähiTapiola-ryhmä sekä Tampereen kaupunki, joka on Areenan suurin omistaja. Omistusosuuksien muutokset eivät vaikuta rakennushankkeen etenemiseen.