Ilmarinen sijoitti toimistokiinteistöön Atlantassa

Ilmarinen on sijoittanut toimistokiinteistöön Atlantassa, Georgian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Kyseessä on kahdeksas yhteissijoitus New York Life -henkivakuutusyhtiön kanssa.

Vuonna 1999 valmistunut toimistokiinteistö sijaitsee Buckheadin alueella Atlantan ydinkeskustasta pohjoiseen. Alueella on runsaasti mm. finanssi- ja teknologia-alan työpaikkoja sekä asuntoja ja palveluita. 19-kerroksisessa toimistorakennuksessa on vuokrattavaa pinta-alaa 40 000 neliömetriä ja sen käyttöaste on noin 90 prosenttia. Toimistorakennuksessa on vuokralaisena useita teknologia-, vakuutus-, rahoitus ja kiinteistöalan yrityksiä, joista suurin on USI Insurance Services.



– Atlantan alueella on viime vuosina syntynyt paljon uusia työpaikkoja ja samaan aikaan uusien toimistokiinteistöjen rakentaminen on ollut maltillista, mikä on parantanut toimistotilojen käyttöasteita. Hankkimamme toimistokiinteistö sijaitsee Atlantan vauraimpiin kuuluvalla alueella, ja kohteen lähiympäristöön on valmistumassa runsaasti asuntoja ja palveluja, mikä lisää kiinnostavuutta entisestään. Sijoitus täydentää hyvin strategista yhteistyötämme USA:n kiinteistömarkkinoilla, sanoo Ilmarisen kansainvälisten kiinteistösijoitusten päällikkö Mikko Antila.

Ilmarinen solmi strategisen kumppanuuden New York Lifen kanssa vuonna 2017. Yhtiöiden omistama yhteisyritys sijoittaa pitkäaikaisesti toimitilakiinteistöihin Yhdysvaltain kasvavilla metropolialueilla. Atlantan toimistokiinteistö on yhteisyrityksen kahdeksas kohde. Aiemmin hankitut kiinteistöt sijaitsevat Bostonissa, Charlottessa, Los Angelesissa, Orange Countyssa, Phoenixissä, San Franciscossa ja Washington DC:ssa.

New York Life on Yhdysvaltojen suurin keskinäinen henkivakuutusyhtiö, jonka kiinteistösijoitusyhtiö NYL Real Estate Investors hallinnoi noin 53 miljardin dollarin kiinteistöomaisuutta.

Ilmarisen kiinteistösijoitusten arvo on noin 6 miljardia euroa, josta noin neljännes on ulkomaisia kiinteistösijoituksia. Kiinteistösalkun kansainvälisen hajautuksen kasvattaminen on osa Ilmarisen sijoitusstrategiaa. Yhdysvaltain lisäksi Ilmarisella on kiinteistösijoituksia mm. Saksassa, Belgiassa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa. Kotimaiset kiinteistöt muodostavat kuitenkin myös jatkossa kiinteistösalkun ytimen.

Lisätietoja: Mikko Antila, kansainvälisten kiinteistösijoitusten päällikkö, p. 050 5779066

