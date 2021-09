”Ilmastoloikka potkaistaan nyt yhdessä liikkeelle” – Ministeri Harakka kannustaa kaikkia liittymään Niemen suureen haastekampanjaan

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa 28.9.2021 klo 00.01

Ilmastonmuutos on koko maailman ykköshuoli. Niemi Palvelut Oy on jo vuosia tehnyt miljoonainvestointeja fossiilittomuuteen ja nollapäästöiseen kalustoon. Yrityksessä oli selvää, että 40-vuotisjuhlaa vietetään ilmastonmuutosta torjuen. Syntyi nyt käynnistyvä Niemi40haaste.

”Tämä on ainutlaatuinen, kaikille yrityksille ja julkiselle sektorille suunnattu ilmastohaaste. Tarkoitus on tukea Suomen ilmastotavoitteita kaikin voimin”, toimitusjohtaja Juha Niemi painottaa.

Niemi40haaste saa Suomen hallitukselta vahvan tuen. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka näkee Niemi Palveluiden esimerkin arvon ja potentiaalin Suomen kansallisen ilmastotyön vauhdittajana.

”Kuljetusliikkeiden oma-aloitteiset ilmastoteot ilahduttavat minua suuresti ja ovat tärkeä osa fossiilitonta liikennettä. On erittäin hienoa, että Niemen ajoneuvot kulkevat fossiilittomilla polttoaineilla – biokaasulla, uusiutuvalla dieselillä ja sähköllä. Hallituksen tavoitteena on, että kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja liikenne muutetaan nollapäästöiseksi viimeistään vuoteen 2045 mennessä. Siksi kannustamme kaikkia yrityksiä liittymään haasteeseen mahdollisimman kunnianhimoisilla tavoitteilla.”

”Nostetaan ilmasto ykköseksi” – kohti kansallista ilmastoloikkaa

Yrityksiltä toivotaan Niemi40haasteeseen mittavia omia tavoitteita.

”Päämäärämme on positiivinen lumipalloefekti, kansallinen ilmastoloikka. EU:n tuleva Fit for 55 -lainsäädäntö tähtää ilmastopäästöjen vähentämiseen 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää yrityksiltä valtavia investointeja, ja me haluamme näyttää mallia. Oma suuri tavoitteemme on kaluston nollapäästöisyys vuonna 2030”, toimitusjohtaja Niemi kertoo.

Kalustonsa nollapäästöisyydessä Niemi Palvelut on edennyt jo 30 prosenttiin. Ensiaskel otettiin vuonna 2015, jolloin päätettiin hankkia 15 biokaasuautoa.

Niemi Palveluiden omat ilmastopanostukset ovat olleet myös liiketaloudellisesti kannattavia.

”Kannattavuus syntyy parhaiten, kun toimii muutoksen edelläkävijänä. Ilmastotoimet ovat myös yritysten ja koko yhteiskunnan etu. Teot ratkaisevat, suunnataan panostukset sitten kuljetuskalustoon tai tuotantoon, energiatehokkaisiin kiinteistöihin tai muuten ilmastonsuojeluun”, toimitusjohtaja Niemi tähdentää.

Haaste kannustaa yrityksiä ja julkista sektoria laajaan yhteistyöhön yhteisen tavoitteen edistämiseksi. Niemen oma yhteistyöverkosto kattaa valtion ja kuntatason avaintoimijat ja liikenteen pelintekijät kuten Nesteen ja Gasumin. Toimitusjohtaja Niemi uskoo yhteistyöhön ja haasteen tuloksiin.

”Ilmastoloikka potkaistaan nyt yhdessä liikkeelle. Kiitos ministeri Harakalle kannustuksesta. Tiedämme, että kutsuumme vastataan. Viestimme on: Nostetaan ilmasto ykköseksi!”

www.Niemi40haaste.fi #Niemi40haaste

