”Ilmastonmuutos heijastuu asuntopolitiikkaan”, sanoo ministeri Tiilikainen – Kiinteistönvälitysala koolla pohtimassa pelisääntöjä

”Ilmastonmuutos ei jätä ketään rauhaan, ja tämä koskee myös tulevaa asuntopolitiikkaa”, arvioi asunto- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ennätysyleisölle kiinteistönvälittäjiä. Kiinteistövälitysalan Keskusliitto juhlisti 10-vuotista taivaltaan pureutumalla alan nopeaan muutokseen. KVKL:n toimitusjohtaja Maria-Elena Cowell muistutti painokkaasti, että toimivat asuntomarkkinat ovat edellytys toimiville työmarkkinoille.

Vuosittain järjestettävä Hyvän Välitystavan Päivä keräsi keskiviikkona Helsinkiin lähes 300 kiinteistönvälityksen asiantuntijaa, valtaosa heistä välittäjiä itse. Maailma on monenlaisessa murroksessa niin ilmastonmuutoksen kuin teknologisen kehityksenkin kautta, mutta kaikkein tärkein asia suomalaisessa asuntokaupassa ei silti muutu.

”Koti on elämän suurin sijoitus, joka tarvitsee asiantuntijansa. Juuri siksi laadukkaan kiinteistönvälityksen yhteiskunnallinen merkitys on niin suuri – ilman sitä asuntomarkkinat eivät toimi eivätkä työt löydä tekijöitään”, alleviivasi KVKL:n toimitusjohtaja Maria-Elena Cowell.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen maalasi puheenvuorossaan haastavat kehykset sille muuttuvalle ympäristölle, jossa välittäjien tulee osata asiakkaita palvella. Asuntopolitiikka 2020-luvulla kohtaa monenlaisia muutostarpeita.

”Ilmastonmuutos ei jätä ketään eikä mitään rauhaan. Asumisen osalta tärkeintä on se, millä koti lämpenee. Lämmitykseen käytettävästä energiasta kaksi kolmasosaa tulee yhä fossiilisista polttoaineista. Ihmisille on usein epäselvää, miten se oma lämpö patteriin tulee”, muistuttaa ministeri Tiilikainen. Tässä riittää miettimistä myös kiinteistönvälittäjille, joiden asiakkaat alkavat kiinnostua entistä enemmän myös oman asumisensa hiilijalanjäljestä.

Tiilikainen toivoo lisää hiiltä varastoivaa puurakentamista. Tämä ei koske vain puutaloja vaan ylipäänsä puun lisäämistä rakentamisessa mahdollisimman paljon.

Kiinteistönvälitys menestyy yhteistyöllä

Keväällä aloittanut toimitusjohtaja Cowell esitteli kentän kanssa toteutetun strategiatyön. Oleellinen osa työtä oli verkkoaivoriihi, jossa yli 200 välittäjää arvioi alan tulevaisuutta.

”On hienoa, että yhteistyö nousi kyselyssä selvästi tärkeimmäksi tekijäksi tulevaisuudessa. Ala on todella kilpailtu ja liiton tulee yhteistyön kautta mahdollistaa kaupankäyntiin uudenlaiset palvelut”, avasi Cowell kyselyn avaintuloksia.

Cowellin mukaan on erittäin tärkeää, että kiinteistönvälittäjien korkealaatuinen osaaminen heijastuu julkisuuteen. Iso muutos alalla on esimerkiksi siirtyminen sähköiseen kaupankäyntiin nk. Asrekin astuttua voimaan ensi vuonna. Siksi KVKL korostaa entisestään osaamisen, koulutuksen ja lisensioinnin tarpeita. Sekä ostajille että myyjille on osattava tarjota parasta palvelua. Juuri uusittu Hyvän Välitystavan ohje on merkittävä kiinteistönvälityksen laatua nostava ohjenuora.

”Meidän kaikkien pitäisi kaivaa itsestämme supervaihde. Meidän täytyy pitää huolta, että ala noudattaa sääntöjään ja voi hyvin myös tulevaisuudessa”, kannusti Cowell salintäyttä yleisöä.

Lisätietoja:

Maria-Elena Cowell, toimitusjohtaja, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto

050 379 0507, maria-elena.cowell@kvkl.fi