Ilmastonmuutos uhkaa ainutlaatuisia ikiroutamuodostumia

Lähes 20 000 suomalaiselle eliölajille luettu DNA-viivakoodi 1.10.2020 12:50:00 EEST | Tiedote

Suomessa on kymmenen vuotta toiminut projekti, jonka tavoitteena on luoda perimään perustuva DNA-viivakooditunniste kaikille suomalaisille eliölajeille. Viivakoodi on nyt ehditty lukea noin 20 000 lajista. Kaikkiaan Suomessa on arvioitu esiintyvän noin 45 000 eliölajia.