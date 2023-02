Ilmastorahastolta 6 M€ pääomalaina Infrakitille infrarakentamisen päästövähennyksiä tehostavien kestävyystoiminnallisuuksien ohjelmistokehitykseen ja kaupallistamiseen

Infrarakentamisella tarkoitetaan esimerkiksi liikenneväylien, liikennekeskusten, energia-alan tai teollisuusrakennelmien rakentamista. Sektorin päästöt ovat Suomessa vuosittain noin 1,4 Mt CO2-ekv, mistä noin 55 % aiheutuu työkoneiden sekä ajoneuvojen polttoaineiden kulutuksesta.

Infrakit tarjoaa infraprojektien tiedonhallintapalvelua erityisesti rakentamisen ajankäytön ja kustannusten tehostamiseksi. ”Tähän asti olemme voineet luvata asiakkaillemme noin 20 % säästöt infrarakentamisen kokonaiskuluissa toiminnan tehostuessa palvelumme kautta. Moni hanke on myös valmistunut suunnitelmia nopeammin, kuten 70 miljoonan euron hanke Valtatie 3:lla. Nyt haluamme tuoda vastaavia hyötyjä myös kestävyyspuolelle”, Infrakitin toimitusjohtaja Teemu Kivimäki kertoo.

Infrakitin kehittämät kestävyystoiminnallisuudet tulevat tarjoamaan täsmällisempää tietoa ja työkaluja rakennusyhtiöille sekä infrastruktuurin omistajille Suomessa ja ulkomailla päästövähennysten tehostamiseksi. Palvelun avulla mahdollistetaan muun muassa ilmasto- ja ympäristödatan hyödyntäminen, sekä päästöjen mittaaminen ja ennakoiminen käyttäjien toiminnassa.

”Infrakitin kokonaisvaltainen tiedonhallintapalvelu on yksi keino vauhdittaa kestävyysnäkökulmaa rakentamisen alalla. Palvelu lisää esimerkiksi kaupunkien ja kuntien mahdollisuuksia asettaa vaatimuksia ja tavoitteita rakentajille vähäpäästöisyyden suhteen. Rahoituksellamme vauhditamme päästövähennyksiä tuovan ratkaisun kasvua sekä mahdollistamme uusien kestävyystoiminnallisuuksien kehittämistä.”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine perustelee yhtiön rahoituspäätöstä

Infrakitin ratkaisusta:

Infrakit Group Oy on vuonna 2010 perustettu yritys, joka tarjoaa pilvipohjaista tiedonhallintapalvelua infrarakentamisen työmaille. Infrakitin ratkaisua on käytetty jo yli 3000 projektissa, yhteisarvoltaan yli 30 miljardin euron edestä Suomessa ja ulkomailla.

Infrakitin päästövähennyksissä on kyse nk. välillisistä päästövähenemistä. Yhtiön teknologia mahdollistaa päästöjen tunnistamisen, mutta lopulliset päästövähenemät riippuvat yhtiön asiakkaiden toimenpiteistä eivätkä rahoitettavan yhtiön teknologiasta tai tuotteesta suoraan. Infrakitin tiedolla johtamisen ominaisuudet tarjoavat työkalut hiilijalanjäljen tarkasteluun, toteutuvien päästöjen seurantaan ja toteutuksen aikaiseen päästöjen optimointiin. Tätä dataa hyödyntämällä infrarakentamisen päästöjä voidaan laskea Infrakitin asiakkaiden toimesta.

Hankkeen päästövähennyspotentiaaliarvio perustuu yhtiön tarjoaman tietomallialustan infrarakentamista tehostavaan vaikutukseen, jolla esimerkiksi rakennusmaiden työkoneiden käyttämää polttoainekulutusta saadaan pienennettyä. Päästövähennysten suuruusluokka yhden infrarakentamishankkeen kohdalla on noin 0,6 kt CO2-ekv. Liiketoimintasuunnitelman onnistuessa kymmenen vuoden arvioitu kumulatiivinen päästövähennyspotentiaali olisi noin 3 Mt CO2-ekv. Uuden, kehitettävän kestävyystoiminnallisuuden tuomat päästövähennyshyödyt toteutuisivat tämän arvion lisäksi, mutta näiden hyötyjen kokoluokan arviointiin liittyy epävarmuuksia, joiden vuoksi niitä ei ole sisällytetty esitettyyn päästövähennysarvioon. Hankkeen kohdemarkkinat ovat sekä Suomessa että ulkomailla, mutta pääasiallisen kasvun yhtiö arvioi tulevan ulkomailta.

Yhtiön seuraavien vuosien kasvu- ja kehityssuunnitelman kokonaisinvestoinnin suuruudeksi arvioidaan noin 12,6 M€, mikä koostuu Ilmastorahaston lainan lisäksi 5 M€ oman pääoman muotoisesta rahoituksesta yhtiön nykyiseltä osakkaalta sekä tukirahasta Business Finlandilta sekä ELY-keskukselta.

Ilmastorahaston enintään 6 M€ vaihto-oikeudellinen pääomalaina kohdentuu päästövähennyksiä mahdollistavan toiminnallisuuden kehittämiseen ja ohjelmiston käyttöönoton vauhdittamiseen kansainvälisesti. Ilmastorahaston pääomalainan korko on markkinaehtoisesti hinnoiteltu ja pääomalainaan sisältyy myös konversio-oikeus.

Infrakit - Your digital transformation partner. Infrakit is an industry-disrupting digital platform to increase infrastructure construction productivity. We are driven by the goal of a sustainable infra industry – while offering 20% savings in total project costs. Our customers include the most advanced construction companies and infrastructure owners in the world. We have been helping our customers to digitalize their infra projects since 2010 – over 30 billion euros of infra assets has been built with Infrakit in more than 3000 projects in 13 countries