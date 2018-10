Influenssakauteen varaudutaan ympäri maan - rokotteet myyntiin jo tällä viikolla

Kimmo Virtanen Yliopiston Apteekki -konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 28.6.2018 10:01 | Tiedote

Yliopiston Apteekki -konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Kimmo Virtanen 26. lokakuuta 2018 alkaen. Hän on toiminut Oriola-konsernin johtoryhmässä 12 vuotta. Viimeksi hän on toiminut Oriolan varatoimitusjohtajana ja Palvelut-liiketoiminta-alueen johtajana sekä Oriola Finland Oy:n toimitusjohtajana.