InfoFinland -verkkosivusto lisää kansainvälistä vetovoimaa Vaasaan

Vaasan kaupunki on vihdoin liittynyt InfoFinland-verkkopalveluun Welcome Steps-hankkeen johdolla. InfoFinland palvelee Suomeen muuttoa suunnittelevia, Suomeen jo muuttaneita, viranomaisia sekä Vaasan kaupungilla maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä tahoja. Vaasan kaupunki liittyy InfoFinlandiin sopimuskaudelle 2021-2024.

InfoFinland www.infofinland.fi on väylä tuoda esiin Vaasaa maailmanlaajuisesti ja sen, mitä mahdollisuuksia kaupunki tarjoaa muun muassa opiskelijoille ja kansainvälisille osaajille. Vaasan InfoFinland -sivut julkaistaan nyt suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivut ovat käännettävänä arabiaksi, persiaksi, venäjäksi, viroksi, somaliaksi ja kiinaksi. Myöhemmin sivut käännätetään vielä espanjaksi, turkiksi ja ranskaksi.

– Liittyminen tuo Vaasalle lisää kansainvälistä näkyvyyttä ja vetovoimaa työperäiseen maahanmuuttoon sekä vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen saada työvoimaa muun muassa suunnitteilla olevaa akkuteollisuutta ajatellen, kertoo Welcome Steps -projektipäällikkö Jaana Oba.

InfoFinland-sivustoa ollaan parhaillaan kehittämässä, joten myös Vaasan kaupunki pääsee mukaan sivuston kehitystyöhön.

– Vaasan liittyminen ja sisällön tuottaminen InfoFinland-verkkosivustolle on ollut lähes vuoden kestänyt prosessi, joka on vaatinut paljon työtä muiden hankkeen tavoitteiden toteuttamisen lisäksi. Olen todella tyytyväinen, että saamme julkaistua sivut hankkeen ensimmäisen kauden aikana 31.8., sanoo Welcome Steps –projektityöntekijä Päivi Ilmonen.

Vaasan osalta InfoFinlandissa kerrotaan muun muassa Vaasan työelämästä ja yrittäjyydestä, asumisesta, koulutuksista sekä terveyteen liittyvistä asioista. Sivustolla esitellään myös Vaasan kulttuuria, liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia, luontokohteita sekä yhdistysten toimintaa.

– InfoFinland-palvelu on todella tarpeellinen palvelu meillä Vaasassa. Jatkossa Welcome Office koordinoi InfoFinlandin Vaasa-sivujen sisältöä, iloitsee Welcome Officen palveluneuvoja Petra Winberg.

Valtakunnallinen, monikielinen verkkosivusto kokoaa tietoja Suomesta

InfoFinland on Helsingin kaupungin ylläpitämä valtakunnallinen, monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle 12 eri kielellä. InfoFinlandista käyttäjä löytää luotettavaa, omakielistä tietoa Suomeen muutosta, työstä, opiskelusta, asumisesta, koulutuksesta, terveydestä, perheestä, ongelmatilanteista ja vapaa-ajasta.

Tietoja päivitetään jatkuvasti ja tieto on saatavilla paikasta ja ajasta riippumatta. Rahoittajina ovat muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Kela, verohallinto sekä mukana olevat kunnat.

InfoFinlandia on helppo käyttää erilaisilla päätelaitteilla, kuten älypuhelimilla tai tabletilla. InfoFinland vastaa myös kunnan velvollisuuteen järjestää palveluiden yhdenvertaista saatavuutta tarjoamalla omakielistä tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kaupungin palveluista.