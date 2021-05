Innovaatiomedia Fast Company valitsi puuglitterin maailmaa muuttavien keksintöjen joukkoon

Osuustoiminnan konkari Taavi Heikkilä aloittaa uuden pestin Aalto-yliopistossa 26.4.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Heikkilän Executive in Residence -tehtävä perustetaan lahjoitusvaroin. Suomi on maailman osuustoiminnallisin maa, ja siksi alan tutkimukseen ja opetukseen sekä yritysten ja yliopiston yhteistyöhön panostaminen on tärkeää, sanovat lahjoittajat.