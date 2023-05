Innovatiivista gourmet-ruokailua MM-jääkiekon kisahuuman keskellä

Suomen Jääkiekkoliiton Arena Director Jukka Tehnunen kertoo olevansa tyytyväinen keittiökokonaisuuden toimivuuteen:

– Keittiön toimittajana Conty on ollut todella helppo ja järkevä valinta kisoja varten. Plug and play -periaatteella, eli kun vesi ja sähkö on liitetty keittiöön, niin kokonaisuus toimii. Sieltä valmistuvat ruuat ovat fine dining -tasoa. Tilansuunnittelussa huomioimme rekkojen liikkumiseen tarvittavan alueen. Tarkka keittiökokonaisuuden toimituspäivä sovittiin, ja asennus hoitui suunnitellusti. Olen ilahtunut toimivuudesta, mielestäni keittiökonsepti sopii hyvin monenlaisiin eri toteutuksiin. Ennakoiva huolto on myös tärkeä ominaisuus ja edellytys, ja tässä se toimii.

Jutilan legendaarinen sanonta, "Kun on hyvä fiilis, niin kaikki on hyvin", sopii täydellisesti Contyn filosofiaan. Pyrkimyksenä on tuoda ruokailijalle hymy huulille jopa oman suosikkijoukkueen ollessa tappiolla.

Tulevaisuuden tapahtumaruokailua inspiroimassa

Gourmet-tason ruoka ei enää ole vain kiinteiden ravintoloiden yksinoikeus. Contyn missio on edustaa innovatiivista, kestävää ja joustavaa ruoanvalmistusta. Konttikeittiö taipuu toimimaan korkealaatuisten ruokaelämyksien valmistamiseen missä tahansa, milloin tahansa – jopa jääkiekon MM-kisojen kaltaisissa suurimmissa urheilutapahtumissa.

Kisapaikalla on toiminnassa vaunukeittiö, apukeittiövaunu ja kylmä- sekä pakkaskontti. Niiden kompakti rakenne ja älykäs energianhallinta vähentävät sähkönkulutusta ja ruokahävikkiä. Contyn tarjooma on suunniteltu hyödyntämään paikallisia raaka-aineita, mikä tukee paikallista taloutta ja pienentää hiilijalanjälkeä.

Itävallasta saapunut huippukokki loihtii tiiminsä kanssa annokset

Kun jääkiekon MM-kisat herättävät kiinnostusta ympäri maailmaa, itävaltalainen huippukokki Zoltan Toth tietää, että hänen keittiössään on paljon enemmän pelissä kuin vain makuhermoja hemmottelevien annosten valmistaminen. Tothilla on merkittävä rooli loihtia ruoka-annoksia, jotka kunnioittavat kisaisäntämaan makuja ja perinteitä:

– Peleihin on suunniteltu yksilölliset menyyt, ja olemme pyrkineet huomioimaan erityisesti suomalaisten makutottumukset. Panostamme paikallisiin raaka-aineisiin ja meillä on vahva luottamus suomalaisen ruoan korkeaan laatuun.

Tothin mielestä Contyn tarjoama keittiöinfra toimii gourmet-kisaruokailun kannalta erinomaisesti:

– Pystyimme asettumaan keittiöympäristöön loistavasti, ja meillä on tarpeeksi tilaa kulinaarisen osuutemme toteuttamiseen. Olimme kiitollisia, kun löysimme Contyn kaltaisen keittiökokonaisuuden.

Contylla panostetaan täysillä siihen, että ruokailu on paljon enemmän kuin vain ateriointi. Kisaruokailustakin voi muotoilla todellisen elämyksen, joka jättää pysyvän vaikutuksen.