Insinööritoimisto J. Sund osaksi A-Insinöörit -konsernia

Pääkaupunkiseudun uudisrakennusten rakenne- ja elementtisuunnittelija, Insinööritoimisto J. Sund on liittynyt yrityskaupalla A-Insinöörit -konserniin. A-Insinöörit vahvistaa kaupalla rakennetekniikan suunnittelupalvelujaan pääkaupunkiseudun talonrakentamisessa ja perustaa alueelle uuden paikallisen liiketoimintayksikön.

– Yhdistyminen lisää kykyämme palvella rakennetekniikan luottokumppanina pääkaupunkiseudulla monipuolissa asuin-, liike- ja talonrakentamisen hankkeissa. Samalla vahvistamme paikallista läsnäoloamme. J. Sund on vahva substanssiosaaja, jonka jälkeä rakennusliikkeet kiittävät, ja jonka ote sopii hyvin toimintakulttuuriimme, toimialajohtaja Timo Leppänen A-Insinööreistä sanoo.

Vuonna 2011 perustettu Insinööritoimisto J. Sund tarjoaa tietomallipohjaisia puu-, teräs- ja betonirakenteiden suunnittelupalveluja vaativiinkin uudisrakentamisen kohteisiin.

Toimiston referensseihin lukeutuu laaja-alaisesti teollisuus-, rata- ja asuinrakennuskohteita mm. Pisararadan keskustan aseman alue, Vantaan Energian jätevoimalaitos, Harjavallan vesivoimalaitos, As Oy Helsingin Kanvaasi ja As Oy Helsingin Käpylän Posteljooni. Toimiston suunnittelemia asuinrakennuskohteita on yli 50.

13 rakennesuunnittelijaa Porvoossa, Helsingissä ja Tampereella jatkavat A-Insinööreissä vanhoina työntekijöinä.

– Saamme suunnittelutyöhän uusia kollegoja ja lisää voimavaroja kysyntään vastaamiseksi. Ulottuvillemme tulevat myös datalähtöiset teknologiat laskentaan ja konseptisuunnitteluun, toimitusjohtajasta yksikönjohtajan rooliin siirtyvä Johan Sund sanoo.

– Laadukas ammattitaitoon nojaava suunnittelu projekteissa jatkuu kasvun ja kehittymisen merkeissä. Hyvissä tunnelmissa liitymme A-Insinöörien hyvämaineiseen, kaikki rakentamisen suunnittelualat kokoavaan joukkueeseen.

Yrityskauppa toteutui 1.3.2023. J. Sundin toiminta jatkuu nykyisellä nimellä A-Insinöörien tytäryhtiönä vuoden vaihteessa toteutettavaan fuusion asti.

A-Insinöörien uudiskohteiden rakennesuunnitteluun keskittyvällä toimialalla työskentelee valtakunnallisesti 420 rakennetekniikan asiantuntijaa ja suunnittelijaa, joista 50 pääkaupunkiseudulla.

Insinööritoimisto J. Sund Oy