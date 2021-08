InspectWise Oy:n omistaja joutui huijatuksi ja se johti uuteen ideointiin

Jaa

Onko yksityisellä autonostajalla mitään mahdollisuutta tunnistaa varastettu auto, jonka identiteetti on ammattilaisten toimesta vaihdettu? Miksi EU-alueella käytetyn auton ostaneista melkein joka toisella on ollut ongelmia ensimmäisen vuoden aikana? Miksi autokauppa työllistää Suomessa kuluttajaviranomaisia monin kerroin enemmän kuin mikään muu ala? Tällaisten kysymysten pohtiminen sai Tomi Rantasen ideoimaan uuden alustatalouden ratkaisun, joka päästiin kehittämään valmiiksi Business Finlandin koronatuella.

Taloussanomat uutisoi 22.7.2021, että Saksan Kamux on maksanut hankintakumppanilleen 3,7 miljoonaa euroa käytetyistä autoista, joita sille ei koskaan toimitettu (https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000008142244.html ). Käytettyjen autojen ostaminen Euroopasta on riskialtista ammattilaisille ja kuluttajille. Ala on vetänyt puoleensa ammattirikollisia. Käytettyjen autojen ostajilta huijataan EU-alueella joka vuosi miljoonia euroja

InspectWise Oy:n toimitusjohtaja Tomi Rantanen on julkaissut videon, jossa hän kertoo todellisia autokaupan kauhutarinoita menneiltä vuosilta. Hän kertoo myös siitä, miten joutui itse ammattirikolisten uhriksi tehdessään autokauppoja Saksassa. Video on 24 minuuttia pitkä, mutta nämä rikostarinat tempaavat kuulijan mukaansa. Tämä video on nähtävissä YouTubessa: https://youtu.be/RSEHfg6jJjk

Koronatukirahat kehitystyöhön

Juurikin rikollisen toiminnan aiheuttamat riskit ja kuluttariitojen suuri määrä autokaupan alalla saivat InspectWise Oy:n perustajan Tomi Rantasen ideoimaan täysin uuden palvelukonseptin. InspectWise nimellä lanseerattu palvelu ja aplikaatiot kehitettiin vuoden aikana Business Finlandin myöntämällä koronatuella. Konseptiin voi käydä tutustumassa www.inspectwise.net sivulla. Tarkoitus on tuoda vakuutusturva rikoksia vastaan ja ostamisen ammattiapu kaikkien saataville autokauppoja tehtäessä.

InspectWise Oy oli yksi yrityksistä, joille Business Finland viime keväänä myönsi lähes sadan tuhannen euron koronatukirahat. Pitkään ideoinnin asteella ollutta kansainvälistymishanketta päästiin tämän tuen avulla nopeasti kehittämään.

Rekrytointi käynnissä

Avasimme juuri Euroopan laajuisen rekrytoinnin ja etsimme myös ajoneuvojen tarkastajia kaikista Suomen kunnista. Koulutamme uudet tarkastajat työhön ja uskomme että tästä tulee uusi lisäansion lähde tai jopa ammatti monille. Mukaan voi ilmoittautua osoitteessa: www.inspectwise.net/rekry

Alustatalouden ratkaisu

InspectWise on alusta, joka tarjoaa ohjelmiston ja työkalut autojen tarkastamiseen. Sivustolla eri puolilla maailmaa toimivat ajoneuvojen tarkastajat voivat tarjota palveluaan kuluttajille ja autokauppiaille. Mobiiliaplikaatiolla tehtävä tarkastusraportti on todella kattava ja sen kehittämiseen olemme laittaneet kaiken autojen tarkastamisessa hankkimamme kokemuksen ja ammattitaidon.

Tämä palvelu on helpommin ja nopeammin skaalattavissa kansainvälisille markkinoille kuin Wolt, Uber tai AirBNB. Autoalan ammattilaiset voivat ilmoittautua tarkastajiksi heti missä päin maailmaa tahansa. Jos vaikka autoalan insinööri lisää itsensä kartalle Dubaissa, niin joku autonostaja voi saman tien tilata tältä uudelta tarkastajalta kuntoraportin siellä myynnissä olevasta autosta.

Alustatalouden toimijoita on viime aikoina mediassa haukuttu liian pienien korvausten maksamisesta alihankkijoilleen. Meillä tarkastuksia suorittava asiamies voi itse ilmoittaa hinnan, jolla hän on valmis ajoneuvon tarkastamaan. Kovanluokan ammattilainen voi helposti ansaita useita satoja euroja auton perusteellisesta tarkastamisesta. Aikaa tarkastukseen kuluu yleensä noin pari tuntia.

Erityisesti turvaa tarvitaan silloin kun lähdetään ostoksille toisiin EU-maihin

Ostaessaan käytettyä autoa on kuluttaja todellisessa vaarassa menettää rahansa rikollisille. Kamux saattoi langeta samanlaiseen ansaan, jollaiseen lankesin itse viisi vuotta sitten. Rikolliset varmaankin kaupittelivat autoja, joita eivät itse edes omista.

2016 syksyllä rikollisjengi väärennetyin passein perustanut yrityksen Saksaan autokaupan alalle. He ottivat koeajolle uudehkoja autoja merkkiliikkeistä ja väärensivät niiden rekisteriotteet niin, että heidän yrityksensä nimi oli väärennöksessä omistajan paikalla. Maksoin itse tällaisesta autosta aikanaan yli 60.000 euroa pankkisiirtona rikollisten hallinnassa olleelle tilille. Rahat hävisivät sieltä nopeasti johonkin bittiavaruuteen tai veroparatiisiin. Rikollisilta oli jäänyt sormenjälki pankkiin tiliä avattaessa, mutta tuo sormenjälki ei vastannut mihinkään kansainvälisiin rekisteihin. Saksan poliisin raporttien mukaan nämä huijarit onnistuivat keräämään eri uhreilta yli miljoona euroa. Eivätkä he koskaan jääneet kiinni.

Vastaavia huijauksia tapahtuu Euroopassa jatkuvasti. Kamux ja minä maksoimme olemattomista autoista. Mutta vaaroja Euroopassa on muitakin.

Varastetut ja kloonatut autot Euroopassa

Siinä missä Suomessa varkauksien kohteeksi joutuu halvat autot känniseen viikonloppuajeluun, niin Euroopassa taas varastettujen autojen listojen kärjessä ovat premium-merkit ja uudehkot autot. Rikollisia tehtailevat ammattimaisesti toimivat rikollisliigat.

Myynnissä on myös paljon varastettuja autoja. Euroopassa varastetaan joka vuosi yli puoli miljoonaa autoa ja näistä 55% jää lopullisesti kateisiin. Todellisuudessa osa näistä palautuu liikenteeseen kloonattuina eli varastetulle autolle kopioidaan identiteetti saman mallisesta autosta. Auto siirretään pajalle, jossa runkoon hitsataan uutta peltiä ja meistataan väärennetyt valmistenumerot. Kopioitavasta autosta kopioidaan myös dokumentit ja näin liikenteessä on kaksi autoa samalla identiteetillä.

Joka vuosi näitä kloonattuja autoja päätyy Suomeen jopa autoliikkeisiin myytäväksi. Osa näistä kloonatuista autoista ei koskaan jää kiinni. Eri EU-maiden poliisien välille ei ole luotu tehokasta tiedonvälitystä. Yleensä kloonattu auto tunnistetaan, kun se viedään huoltoon tai korjaukseen merkkiliikkeeseen. Liikkeessä saadaan auton keskusyksiköltä oikea valmistenumero tai sitten huoltoa suorittava ammattialinen huomaa, etteivät auton varusteet täsmää siihen, mitä varusteita siinä pitäisi olla valmistenumeron perusteella.

Hyvä ystäväni joutui tällaisen rikoksen uhriksi. Hän osti suomalaisen ammattilaisvälittäjän avustamana Saksasta auton, joka olikin puoli vuotta aiemmin Sveitsissä varastettu ja sen jälkeen auton identiteetti oli muutettu. Tämä auto takavarikoitiin ja ystäväni menetti rahat sekä auton. Hän makseli pitkään vielä pankkilainaa autosta, jonka poliisi palautti sveitsiläiselle vakuutusyhtiölle. Mitään korvauksia ystäväni ei saanut. Kiinni jäänyt myyjä oli varaton. Hän oli vain rikollisketjun viimeinen lenkki. Suomen syyttäjän mielestä myöskään välittäjä ei olisi voinut tunnistaa autoa varastetuksi.

Kloonaus voidaan tunnistaa tarkastuksen yhteydessä vain vertaamalla auton varusteita tehtaan varusteluetteloon. Tällainen tarkastus pitäisi aina tehdä, jos on ostamassa kalliimpaa autoa hiukankaan epäilyttävältä myyjältä.

Nettihuijaukset

Yksi pirullisimpia huijauksia, joihin olen törmännyt viimeisen vuoden aikana, on merkkiliikkeiden verkkosivustojen kaappaukset. Rikolliset ovat hakkeroineet ja vaihtaneet Mercedeksen Saksalaisen piirimyyjän sivuille omat yhteystietonsa. Pahaa-aavistamattomat ostajat ovat saaneet sähköpostiin hyvin ammattitaitoisesti laaditut ja aidon oloiset kauppakirjat ja laskut. Kaikessa näyttää kuin asioisit merkkiliikkeen kanssa. Laskun tilinumero vain on rikollisten hallinnassa oleva tili, jonne lähetetyt rahat häviävät ainiaaksi rikollisten haltuun.

Eräs suomalainen autokauppias oli jo näpytellyt auton maksun valmiiksi verkkopankissa, mutta onneksi hän pysähtyi ja päätti tehdä vielä varmistuksia. Soitto Saksalaisen autokaupan netin puhelinluettelossa ilmoittamaan numeroon oli pelastus. Puhelimeen vastannut asiakaspalvelija oli kertonut liikkeen sivujen olevan hakkeroidut ja vahvisti saadun laskun olevan huijareilta.

Oma lukunsa ovat netin ilmoitukset, joissa huijarit kaupittelevat olemattomia autoja reilusti alle markkinahinnan. Tällaisen ilmoituksen tunnistaa epäilyttävän halvan hinnan lisäksi siitä, että puhelinnumeroa ei ole ja sähköpostikyselyyn saa vastauksena pitkän tarinan siitä miksi myyjä joutui muuttamaan ulkomaille ja myy nyt autonsa nopeasti pois.

Meiltä kysellään tuontitarjouksia näihin huijari-ilmoituksiin joka viikko. Tiivistettynä haluaisin sanoa, että jos joku autotarjous netissä on liian hyvä ollakseen totta, niin se ei todellakaan ole totta.

Kuluttajariidat

Käytettyjä autoja myydään Suomessa nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Samaan aikaan on autojen kotitoimitukset lisääntyneet.

Tämä trendi näkyy myös kuluttajariidoissa.

Autokauppa on selkeästi suurin työllistäjä kuluttajaneuvonnassa. Se on vuodesta toiseen aivan omilla lukemilla. Kuluttajat kysyvät joka vuosi neuvoa noin 14,000 autokaupan tilanteeseen. Se tarkoittaa keskimäärin lähes 40 kyselyä joka ikinen päivä. Uskon, että tämä lukema kasvaa edelleen vuonna 2021. Autokaupan kyselyt ovat moninkertaisia kaikkiin muihin tuoteryhmiin ja palvelualoihin verrattuna.

Useinkaan neuvonta ei auta, vaan kuluttajat eivät pääse neuvonnan avulla sovintoon autokauppiaiden kanssa. Kuluttajariitalautakunta antaa joka arkipäivä 2 tai 3 sovintoehdotusta autokaupan riitoihin. Kuluttajariitalautakunta antaa ehdotuksia vain yritysten ja kuluttajien välisiin kauppoihin. Tämän lisäksi autoja myydään paljon myös kuluttajien välillä ja autokauppiaiden välillä. Näiden kauppojen riidat eivät näy kuluttajaneuvonnan tai kuluttajariitalautakunnan luvuissa.

On varsin yleistä, että autosta puuttuu varusteita, joita mainoksessa oli ilmoitettu. Usein törmäämme esimerkiksi nelivetoisena mainostettuun autoon, joka vetääkin vain kahdella pyörällä.

Jos varuste ei puutu, niin usein se ei toimi tai auton kunnosta on puhelimessa annettu liian ruusuinen kuva. Autoissa on usein myös piileviä vikoja.

Rehellinenkään autokauppias ei aina ehdi perusteellisesti tarkistaa myyntiin ottamaansa autoa.

Sitten näistä autokaupoista riidellään jälkikäteen ja valtion palkkaamilla kuluttajaneuvojilla on työtä sovintoehdotuksia laatiessaan.

Olisi kaikkien osapuolten etu, että käytetty auto tarkastettaisiin ulkopuolisen ammattilaisen toimesta aina ennen autokaupan sopimista. Hinta voitaisiin sitten sopia kohdalleen heti, eikä jälkikäteen. Kaikkien aikaa ja hermoja säästyisi. Tarkastuksen teettämisestä pitäisi tulla uusi vakiotoimintamalli. Se tehostaisi huomattavasti käytettyjen autojen kauppaa ja vapauttaisi reklamaatioiden käsittelystä autokaupan resursseja johonkin tuottavampaan.

Uskon, että InspectWise luo käytettyjen autojen kauppaan uuden toimintamallin. Myös Suomen tai muiden maiden sisäisessä kaupankäynnissä tarvitaan enemmän tarkastuksia. Kunhan tarkastajien verkostomme on kattava, niin toiminnasta tulee todella kustannustehokasta. Autokauppiaat voivat jatkossa ohjata kuluttajat tilaamaan tarkastusraportin meiltä. Näin kuluttaja ei ole pelkästään autokauppiaan sanan varassa ostaessaan autoa.

Kuluttajariidat EU:ssa

2014 EU tilasi laajan tutkimuksen käytettyjen autojen kaupankäynnistä.

Käytettyn auton ostaneilla kuluttajilla oli:

- 41% ongelmia vuoden kuluessa auton ostamisesta

- 57% oli ongelmia vuoden kuluessa jos ostivat auton toisesta EU-maasta

- Autokaupan riitojen laskettiin maksavan EU-alueella 1,9 – 4,1 miljardia euroa vuosittain

- Keskimäärin kuluttaja käytti 23 tuntia autokaupan riidan selvittelyyn

- Kuluttajien luottamus autokaupan yrityksiin oli alhainen (7.3/10 merkkiliikkeet ja 6,4/10 pikkuliikkeet)

Ratkaisumalli

Paras ratkaisu Suomen ja myös koko EU:n käytettyjen autojen kaupan suuriin ongelmiin olisi se, että kuluttajat tilaisivat ammattilaisen laatiman kuntoraportin autosta ennen kuin päättävät ostaa sen.

Lisäksi kuluttajat tarvitsevat vakuutusturvaa rikoksia vastaan. Rikosvakuutuksia myönnetään yrityksille, mutta ei suoraan kuluttajille. Kuluttaja voi kuitenkin saada vakuutuksen tuomaa turvaa kun hän ostaa käytetyn auton sellaisen yrityksen välityksellä, joka on vakaavarainen ja jolla on vakuutusturva rikoksia vastaan.

Pohjola on myöntänyt InspectWise Oy:lle vakuutuksen, joka korvaa rikosten tai huijausten aiheuttamat vahingot aina 200.000 euroon saakka. Kun asiakas ostaa auton meidän välityksellämme, niin tämä vakuutus on turvaamassa hänenkin autokauppaansa.

InspectWise ei pelkästään tarjoa ajoneuvojen tarkastusraportteja. Luotettaviksi todetut ja pitkään alalla toimineet ammattilaiset voivat ostaa auton asiakkaan puolesta etänä. Autokauppa kulkee InspectWisen kautta ja pienellä lisähinnalla kuluttaja pääsee nauttimaan täydestä turvasta.

Tämä autokaupan turvaamisen toimintamalli on tarjolla ostaessasi autoa toisista EU-maista ja myös Suomen sisäisissä kaupoissa. Jos olet ostamassa autoa yksityiseltä tai epäilyttävältä autokauppiaalta, niin voit turvata kaupan palkkaamalla InspecWisen kokeneen ammattiostajan tekemään kaupat puolestasi yrityksemme välityksellä.