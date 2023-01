Iris Nordman SDP:n kampanjatyöntekijäksi eduskuntavaaleihin

SDP:n Matias Mäkynen: Työehtosopimuksia kehittämällä voidaan kannustaa tasa-arvoisempaan perhevapaiden jakamiseen 14.1.2023 16:34:47 EET | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen näkee, että toteutetun perhevapaauudistuksen tavoitteena on erityisesti ollut, että perheissä kummallakin vanhemmalla on mahdollisuus jäädä lapsen kanssa kotiin. Isien kiintiöitä on perhevapaauudistuksessa kasvatettu ja kummallekin vanhemmalle on määritelty 160 päivän kiintiö, josta enimmillään 63 päivää voi luovuttaa toiselle. – Muutokset perhevapaiden jakautumisessa vaativat aikaa, kuten on nähty myös Ruotsissa. Uudistuksen vaikutuksia täytyy aktiivisesti seurata ja tarvittaessa kiintiöitä tulee kasvattaa tai päivien luovuttamisen mahdollisuutta toiselle rajata, sanoo Mäkynen. Mäkynen haluaa muistuttaa, että perhevapaiden tasa-arvoisessa jakautumisessa oma vastuunsa on myös muilla kuin perheillä itsellään. – Vastuu on paitsi perheissä, myös yhteiskunnan eri toimijoilla. Työnantajien kannustava asenne vanhempainvapaiden pitämiseen on tärkeää. Samoin on tärkeää, että neuvoloissa vanhemmat kohdataan tasa-arvoisesti, eikä oleteta jom