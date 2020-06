Isät pääsevät jälleen mukaan synnytysosastolle

Koronatilanne on pysynyt Pohjois-Pohjanmaalla rauhallisena, ja OYS purkaa vähitellen vierailurajoituksia.

Oulun yliopistolliseen sairaalaan ei ole tullut useaan viikkoon uusia koronapotilaita. Rauhallisen tilanteen vuoksi OYS palauttaa normaalia toimintaa ja purkaa vähitellen myös sairaalan vierailurajoituksia.

Koronaepidemian aikana puoliso tai tukihenkilö on voinut osallistua synnytykseen vain sen ajan, kun synnyttäjä on synnytyssalissa. Nyt mukanaolo sallitaan myös synnytyksen käynnistysvaiheessa ja synnytyksen jälkeen. Puoliso tai tukihenkilö voi olla mukana myös keisarinleikkauksessa. Muiden kuin puolison tai tukihenkilön vierailut vierihoito-osastolla on edelleen kielletty toistaiseksi.

Myös muilla osastoilla omaisten vierailut voidaan sallia yksi vierailija kerrallaan, kun vierailusta sovitaan etukäteen osaston kanssa ja vierailulla noudatetaan varovaisuutta ja hyvää käsihygieniaa. Flunssaisena omaista ei pidä tulla tapaamaan.