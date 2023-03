Ismo ja Angelika Leikolan kirja UNELMAERO – ELÄMÄ 2.0 ilmestyy pian ///EMBARGO 24.3. klo 00.01///

Miten entinen power couple selviää eron syiden ja vaiheiden läpikäymisestä samaan aikaan kun he luovat sekä henkilökohtaista että ammatillista suhdettaan uusiksi? Kuinka rakentaa omaa uraa, kun on tähän asti tullut liitetyksi vain osaksi toisen menestystä?

Kirja ravistelee lukijan käsityksiä parisuhteista ja eroista sekä pureutuu jälleen myös kulttuurieroihin: Miksi parin avioeroon suhtaudutaan täysin toisella tavalla Amerikassa kuin Suomessa? Millaista on olla sinkku Amerikassa verrattuna Suomeen? Miten Ismo ja Angelika selviävät uusissa nykyajan deittikulttuureissa?

Tuttuun tapaan Leikolat haastavat lukijan ajattelua hyvin omintakeisista näkökulmista. Luvassa on entistäkin radikaalimpaa rehellisyyttä, viihdyttävyyteen puettua faktatietoa ja yllätyksiä, joista suuri yleisö on ollut tähän asti täysin tietämätön.

Pariskunnan edellinen kirja Suo, kuokka ja Hollywood oli valtaisa myyntimenestys. Äänikirjana se oli yksi toissavuoden kuunnelluimmista teoksista.

Angelika Leikola on tällä hetkellä Suomessa ja haastateltavissa, Ismo Leikolakin piipahtaa Suomessa 23.–25.3. jolloin hän on tarvittaessa median käytettävissä kirjan tiimoilta. Hänellä on englanninkielinen keikka Helsingissä Kulttuuritalossa lauantai-iltana 25.3.