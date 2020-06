IT2018-sopimusehtojen verkkopalvelu on uudistettu helpottamaan yritysten arkea

IT-sopimusehtojen uudistettu verkkopalvelu on avattu. Sopimusehdot auttavat erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

”Valmiit ehdot luovat turvallisen perustan IT-alan projekteissa ja IT-ehdot ovatkin saavuttaneet vakiintuneen aseman tietoteknisen alan sopimuskentällä”, Keskuskauppakamarin palvelujohtaja Mari Hakkarainen sanoo.

Ehdot uudistetaan säännöllisin väliajoin vastaamaan IT-alan kehitystä. Ehdot uudistettiin viimeksi vuonna 2018 ja uudistamistyö käynnistyy jälleen syksyllä 2020. IT-ehdot korostavat keskeisiä sopimisessa huomioitavia seikkoja ja helpottavat it-hankinnoista sopimista.

IT-ehtojen käyttö edellyttää lisenssiä, joka on mahdollista hankkia nyt uudistuneesta verkkopalvelusta. Uuden verkkopalvelun myötä IT-ehtojen vuosilisenssi uudistuu jatkossa automaattisesti. Tämä helpottaa lisenssinhaltijoiden arkea – ehtojen käyttöoikeuslisenssin uudistamisesta ei tarvitse erikseen huolehtia.

Verkkopalvelu-uudistuksen myötä ehtojen jakelu siirtyi Teknologiateollisuudelta Keskuskauppakamarille. Uusi verkkopalvelu on toteutettu yhteistyössä digitaalisiin palveluihin erikoistuneen Mediapool Finlandin kanssa.

”Yhteistyö Mediapoolin kanssa on ollut saumatonta, ja voimme iloita projektin valmistumisesta parisen viikkoa etuajassa. Uudistuksen lähtökohtana oli palvelun tekninen nykyaikaistaminen ja lisenssin automaattinen uudistuminen, jotta it-ehtojen käyttäjien ei tarvitse enää jatkossa käsin uudistaa lisenssiään. Olemme tyytyväisiä uuteen verkkopalveluun, ja toivottavasti myös IT-ehtojen lisenssinhaltijat kokevat palvelun entistä helppokäyttöisemmäksi”, sanoo Hakkarainen.

“Oli erittäin mielenkiintoista suunnitella tuotetta, jota itsekin haluaisi käyttää IT-ehtojen lisenssien hankintaan. Palvelun front-end on suunniteltu ostajan näkökulmasta mahdollisimman selkeäksi ja ylläpitäjille on rakennettu aikaa säästävää automaatiota. Projekti saatiin maaliin ripeästi, josta kuuluu kiitos asiantuntevalle Keskuskauppakamarin tiimille. IT-ehdot on aivan huippujuttu koko alan kannalta”, sanoo Mediapoolin toimitusjohtaja Rami Lappalainen.

IT-ehtojen hinnoittelumallia on kuluvan vuoden alussa muutettu siten, että yrityslisenssi kattaa sekä suomenkielisen että englanninkielisen version ehdoista. Lisenssin vuosihinta on 390,00 euroa + ALV. Konsernilisenssin hinta on 1 950,00 euroa + ALV. Lisäksi käyttöoikeuslisenssin hankkija on oikeutettu 40 %:n alennukseen, mikäli se kuuluu jäsenenä johonkin IT-ehtojen oikeudenhaltijaorganisaatioista. Keskuskauppakamarin lisäksi IT-ehtojen oikeudenhaltijoina ovat Ohjelmisto- ja e-business ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry.

Lisätietoja:

https://it-ehdot.fi/