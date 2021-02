Itä-Etelä -yhteistyöalueen vesihuoltostrategiatyö on alkanut (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)

Laadittavan strategian ja toimenpidesuunnitelman tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvin hoidettu vesihuolto Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan maankuntien alueilla vuoteen 2050 mennessä.

Tarve vesihuoltostrategian laatimiselle on lähtenyt maa- ja metsätalousministeriön vetämän kansallisen vesihuoltouudistuksen myötä. Sen tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesihuolto. Samanaikaisesti tavoitteena on ottaa harppauksia kohti Suomen vesihuoltolaitosten ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta.

Keski-Suomen ELY-keskus toimii hankkeessa koordinoivana ELY-keskuksena Itä-Etelä -yhteistyöalueella. Muita alueen ELY-keskuksia ovat Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

– Työskentely on aloitettu tammikuussa 2021. Valmis strategia toimenpidesuunnitelmineen meillä pitäisi olla tämän vuoden loppuun mennessä. Uuden strategian pohjalta jokaiselle mukana olevalle maakunnalle laaditaan tarkemmat strategian tavoitteisiin pohjautuvat toimenpidesuunnitelmat, vesitalousasiantuntija Piia Kepanen Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Yhteistyössä sidosryhmien ja vesihuoltotoimijoiden kanssa

Strategia laaditaan yhteistyössä maakuntien sidosryhmätoimijoiden kesken ja toimenpidesuunnitelmat laajassa yhteistyössä kunkin maakunnan alueen vesihuoltotoimijoiden kanssa valtakunnallisen vesihuoltouudistustyön mukanaan tuomat suositukset ja toimenpide-ehdotukset huomioiden.

– Ensimmäisessä vaiheessa kuluvana talvena arvioimme toimintaympäristön ja nykytilan. Keväällä määrittelemme vision ja strategian. Lopulta syksyllä suunnittelemme toimenpiteet ja testaamme strategisia valintoja. Tärkeää on myös pystyä reivaamaan suuntaa, jos jossain vaiheessa toteamme menevämme harhaan, Kepanen korostaa.