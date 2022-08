Itä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunta: Vieraskielisyys ja maahanmuuttajuus eivät saisi olla perusteluja ohjata asiakas työllisyyden kuntakokeiluun (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala)

Itä-Suomessa järjestöt tuottavat merkityksellisiä ja tuloksellisia palveluita kunnille ja TE-toimistoille. Työllisyyden kuntakokeilun myötä palvelutarjonta on pirstaloitunut ja osa hyvistä palveluista on poistunut. Itä-Suomen ETNO kannustaa työllisyyden kuntakokeiluja arvioimaan uudelleen niitä järjestöjen tuottamia palveluja, jotka olivat käytössä ennen työllisyyden kuntakokeiluja.

Neuvottelukunnassa toimivat järjestöt kokevat, että työllisyyden kuntakokeiluissa tehdyt kehittämistoimet eivät ole edistäneet järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. ETNO esittää, että työllisyyden kuntakokeiluissa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään. Järjestöt tuntevat kohderyhmänsä ja tuottavat matalan kynnyksen palveluita, joita työllisyyden kuntakokeiluissa tulee paremmin hyödyntää. Kunnan ja hyvinvointialueen välistä roolijakoa tulee myös selkeyttää.

Maahanmuuttajuus ei tule olla kuntakokeiluun määrittävä tekijä

Työllisyyden kuntakokeiluun on määritelty asiakkaiksi kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttömänä tai työvoimapalveluissa kokeilualueiden TE-toimistoissa.

Itä-Suomen ETNO katsoo, että ihmisten ohjaaminen työllisyyden kuntakokeiluun pelkästään maahanmuuttajuuden ja vieraskielisyyden perusteella on rakenteellisesti syrjivä. Työllisyyden kuntakokeilun lähtökohtana tulee olla yksilöllinen ja tarvelähtöinen asiakkuus, jossa maahanmuuttajuus tai vieraskielisyys ei tule olla määräävänä tekijänä.

Henkilöstön erityisosaaminen varmistettava

Itä-Suomen ETNO haluaa työllisyyden kuntakokeiluissa kiinnitettävän huomiota työntekijöiden ammatilliseen osaamiseen vieraskielisissä asiakkuuksissa. Erityisosaaminen korostuu, kun tavoitellaan yksilöllistä ja yhdenvertaista asiakastyötä. Erityisosaamista tarvitaan myös, kun asiakkuuksissa on mm. luku- ja kirjoitustaidottomia henkilöitä.

Neuvottelukunta pyytää kiinnittämään huomiota, että työllisyyden kuntakokeiluihin saadaan rekrytoitua riittävästi henkilöstöä, joilla on koulutusta tai työkokemusta kulttuurisensitiivisestä ja kotouttavasta työstä.

Itä-Suomen ETNO kannustaa työllisyyden kuntakokeiluja mahdollistamaan asiakkaille osallisuutta palveluita kehitettäessä sekä tarjoamaan erilaisia tapoja antaa palautetta. Tämä tulee huomioida mm. silloin, kun palvelut edellyttävät digitaitoja tai virheetöntä suomen kieltä.

Vaatimukseksi vain työtehtävien mukainen suomen kielen taito

Tarvelähtöinen ja oikea-aikainen palveluohjaus on keskeisessä roolissa kotoutumisessa. Suomen kielen osaaminen on avain työelämään ja opintoihin. Itä-Suomessa maahanmuuttajille räätälöityihin kotoutumiskoulutuksiin joutuu paikoin jonottamaan liian kauan, mikä ei ole kenenkään edun mukaista tai edistä kotoutumista. Osa on ollut myös tyytymättömiä koulutuksiin.

Suomalainen yhteiskunta on näyttänyt ketteryytensä ukrainalaisten pakolaisten kanssa muun muassa tarjoamalla lyhyitä koulutuksia lähes välittömästi maahan saapumisen jälkeen. Itä-Suomen ETNO näkee tärkeänä, että kaikille maahanmuuttajille taataan nopea pääsy kotoutumiskoulutuksiin tai järjestöjen tuottamiin palveluihin. Asiakkaiden palveluohjauksessa tulee entistä enemmän huomioida yksilölliset tavoitteet ja jatkopolut.

Työelämässä selviytyäkseen suomen kielen taidon on oltava riittävää. Itä-Suomen ETNO kannustaa työllisyyden kuntakokeiluja kiinnittämään huomiota siihen, että asiakkaiden kielitaitoa pystytään riittävästi arvioimaan työelämään tai opintoihin ohjattaessa. Neuvottelukunta toivoo, että työnantajat eivät vaadi sellaista suomen kielen taitotasoa, jota työtehtävät eivät edellytä. On tärkeää, että työllisyyden kuntakokeiluissa kehitetään yhteistyötä työnantajien kanssa, jotta kotoutuja-asiakas voi oppia kieltä myös työpaikalla.

Kuntakokeilun tavoitteet näkyviksi

Työllisyyden kuntakokeiluissa on ollut tarkoitus kehittää uusia toimintamalleja ja palvelupolkuja. Tavoitteena on ollut entistä vaikuttavammat työllisyyspalvelut.

Työ- ja elinkeinoministeriön aloittaman kokeilun tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Itä-Suomen ETNO pitää tärkeänä, että työllisyyden kuntakokeiluissa saavutetuista tuloksista tiedotetaan. Neuvottelukunta haluaisi tietää, mitkä ovat tavoitteet asiakastyössä ja kuinka ne on saavutettu, montako maahanmuuttajataustaista työnhakijaa on työllistynyt palkkatöihin tai kuinka moni asiakas on aloittanut opinnot. Lisäksi Itä-Suomen ETNO:a kiinnostaa, miten työllisyyden kuntakokeiluissa on pystytty vastaamaan Itä-Suomen työvoimapulan haasteisiin ja miten työnantajien kanssa tehdään yhteistyötä.

Mikä on ETNO?

Valtioneuvoston asetuksessa etnisten suhteiden neuvottelukunnasta (771/2015) säädetään valtakunnallisen neuvottelukunnan lisäksi seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta, joista yksi on Itä-Suomen ETNO.

Alueellisen neuvottelukunnan tehtävänä on edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä. ETNO toimii asiantuntijaelimenä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi.

Itä-Suomen ETNO:n toimialueena on Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Toiminnassa on mukana järjestöjä, kuntia ja valtion organisaatioita. Itä-Suomen ETNO:ssa ovat jäseninä tai pysyvinä asiantuntijoina seuraavat järjestöt: Suomi-Venäjä-seura ry Itä-Suomen alue, Kompassi Kuopion Setlementti Puijola ry, Monikulttuurityö Mimosa ry, Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan piiri, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry, JHL, STTK ja EK.

Lue lisää: https://oikeusministerio.fi/alueelliset-etno-neuvottelukunnat