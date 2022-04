Itä-Suomen jätehuollon yhteistyöryhmä aloittaa toiminnan

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 28.4.2022 28.4.2022 09:49:45 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tasolle NN+82,19 m, joka on yhtä korkealla kuin keskimäärin kerran neljässä vuodessa. Havaittu vedenkorkeus 27.4.2022 on NN+81,82 m. Vedenkorkeus on noin 20 cm yli ajankohdan pitkäaikaisen arvon (mediaani). Tulvakorkeuden maksimiajankohta on ennusteen mukaan touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin vedenpinta lähtee pikku hiljaa laskuun. Kallavettä on juoksutettu jo noin kuukauden ajan Leppävirran Naapuskosken säännöstelypadosta ja Konnuksen tulvakanavasta. Kallaveden kokonaislähtövirtaama on noin 300 m3/s. Iisalmen reitillä vesistöjen pinnan nousua on hillitty lisäämällä säännöstelypadoista juoksusta tulovirtaamaennusteen pohjalta. Maaningan Ahkiolahdessa sijaitseva Viannankosken säännöstelypato sekä Nerkoolla sijaitseva Nerohvirran säännöstelypato ovat täysin auki. Nerohvirran säännöstelypadon (Iisalmi) lähtövirtaama on noin 170m3/s ja vastaavasti Onkiveden lähtövirtaama on noin 180 m3/s. Keskiennusteen mukaan Poroveden vedenkorkeuden maksimi