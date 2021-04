Itä-Suomen kokoontumisrajoitusten jatkoa koskevat päätökset valmistelussa viikolla 15

Jaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee alueensa kokoontumisrajoitusten jatkoa koskevia päätöksiä viikolla 15. Tavoitteena on tehdä tarvittavat päätökset viimeistään tiistaina 20.4.2021.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Itä-Suomen alueen alueellisten koordinaatioryhmien näkemykset koronavirustilanteesta perjantaihin 16.4.2021 mennessä. On tärkeää saada koordinaatioryhmiltä näkemykset koronavirustilanteesta alueella. Näkemyksissä aluehallintovirasto pyytää ottamaan huomioon myös sosiaali- ja terveysministeriön 8.4.2021 tulleen ohjauskirjeen. Kun alueiden viranomaisten näkemykset on saatu, Itä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee päätökset niin, että ne julkaistaan viimeistään tiistaina 20.4.2021.

Itä-Suomen alueella on tällä hetkellä voimassa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituspäätökset 22.4.2021 saakka. Etelä- ja Itä-Savossa on kielletty yli 6 henkilön kokoontumiset ja Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa on kielletty yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Päätösten valmisteluaikataulu on alustava. Mikäli epidemiatilanne niin vaatii, aikataulu voi muuttua.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjauskirje 8.4.2021: Rajoitustoimenpiteet virusmuunnoksen ja epidemian leviämisen estämiseksi (stm.fi)

Koronainfo (mm. tapahtumajärjestäjien neuvonta)

puh. 0295 016 666 (ma-pe kello 8-11.30 ja 12.30-16), sähköposti: koronainfo@avi.fi

Usein kysytyt kysymykset

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin aluehallintovirastojen verkkosivuilla