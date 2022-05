Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - mittarit tukevat toimeenpanon onnistumista (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)

Mittaristotyöstä, strategian seurannasta ja varautumisasioista pääsee keskustelemaan 8.6.2022 etäyhteyksin järjestettävässä sidosryhmätilaisuudessa, johon ovat tervetulleita kaikki vesihuoltotoimijat, viranomaiset, tutkimuslaitokset ja muut vesihuollon asiantuntijat.

Vesihuoltostrategiatyö itäisen ja eteläisen Suomen yhteistyöalueella käynnistyi vuoden 2021 alussa. Työhön on osallistunut iso joukko vesihuoltoalan osaajia, jotka ovat yhdessä valmistelleet strategian toimeenpanosuunnitelmineen. Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategian vision "Yhdessä tekemällä vastuullista vesihuoltoa" mukaisesti asioita tehdään yhdessä.

Mittaamalla kohti tavoitteita

Vuoden 2022 alussa alkoi mittariston määrittely, jotta voidaan seurata miten strategian tavoitteisiin päästään. Mittariston avulla voidaan myös seurata, onko toimintaympäristön muuttuessa tarvetta muuttaa toimenpiteitä tai tavoitteita. Samaan aikaan on suunniteltu seurantamalli, jonka aikataulun ja vastuiden mukaisesti arvioidaan työn tuloksia ja tehdään johtopäätöksiä ja ratkaisuehdotuksia tulevaisuutta varten.

Hyvä mittari ei kuitenkaan mittaa pelkästään jo tehtyä työtä, vaan sen avulla voidaan tehdä tulevaisuutta. Kun kerätään oikeaa tietoa ja jalostetaan saatu seurantatieto johtamista tukevaksi materiaaliksi, voidaan tämän avulla hyödyntää tilannetietoa strategian toimenpiteiden tarkentamiseen.

Kaikkia tavoitteita ei voi mitata vain määrällisesti. Tästä syystä mittareiden valmistelussa on otettu käyttöön myös laadullisia mittareita, mm. Liikennevaloseurantamalli. Strategiatyössä on aivan selvää, että kaikkea ei pystytä mittaamaan määrällisesti, vaan tarvitaan laadullisia ja toteavia mittareita määrällisten mittareiden rinnalle.

Laadukasta ja toimintavarmaa vesihuoltoa koko Suomessa

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategian rinnalla on yhtäaikaisesti tehty läntisen Suomen strategiatyötä. Strategiatyön tekemiset tavat ovat olleet erilaiset, mutta tavoitteet ovat keskenään hyvin samankaltaiset, ja ne vastaavat hyvin myös parhaillaan käynnissä olevan kansallisen vesihuoltouudistuksen toimenpideohjelmaan.

- Alueellisia eroja on varmasti eri puolella Suomea, ja ihan maakunnittainkin, mutta tärkeää on, että yhteinen iso kuva on selkeä, sanoo vesitalousasiantuntija Piia Kepanen. Tavoittelemme laadukasta ja toimintavarmaa vesihuoltoa meille kaikille.

ELY-keskusten vesihuoltopalvelut keskitettiin

Vuoden 2022 alusta ELY-keskusten vesihuoltopalvelut on keskitetty Etelä-Savon ELY-keskukseen.

- Vesihuoltopalvelut -yksikköön on koottu vesihuoltolain mukaiset viranomaistoiminnot, joten on luonnollista, että jatkossa teemme strategian seurannassa ja toimeenpanossa yhä enemmän yhteistyötä itäisen ja eteläisen ja läntisen Suomen kesken, toteaa Piia Kepanen. Lisäksi jatkossa pohjoisen Suomen osallistuminen strategiatyöhön on työskentelymme kannalta merkittävää, jotta saamme yhteisen tekemisen ulottumaan läpi koko Suomen. Haluamme tehdä toimintavarmaa, vastuullista ja jatkuvasti kehittyvää vesihuoltoa valtakunnallisesti.

Sidosryhmätilaisuus 8.6.

Kaikille yhteistyöalueen vesihuoltotoimijoille, viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja muille vesihuollon asiantuntijatahoille tarjotaan etäyhteyksin järjestettävä sidosryhmätilaisuus 8.6.2022. Keskustelemme strategian mittareista ja toimeenpanosta sekä vesihuollon varautumisesta.

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta viimeistään 3.6.2022. Tervetuloa mukaan!