Itsenäinen ja arvokas elämä on ihmisoikeus koko elämänkaaren ajan

He can do It! - Isät ansaitsevat perhevapaauudistuksen 11.11.2018 14:00 | Uutinen

Tällä viikolla on vietetty miesten viikkoa, joka huipentuu isänpäivään sunnuntaina. Miesten viikon yksi keskeisimmistä teemoista on ollut isyys ja vanhemmuus. Myös isillä on oikeus ja vastuu lasten kasvattamisessa. Tällä hetkellä hoiva ja kotitöiden hoito on vahvasti sukupuolittunut. On tärkeää, että molemmilla vanhemmilla on tasapuolinen vastuu vanhemmuuden jakamisesta.