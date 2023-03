Jäät paksuuntuneet 3–7 cm lähes kaikilla Etelä-Savon seurantapisteillä

Edelliseen mittaukseen (10.2.) verrattuna Etelä-Savon jäätilanne on kohentunut 3–6 cm alueellisilla ja valta-kunnallisilla seurantapisteillä. Kyyvettä lukuun ottamatta jäätilanne vastaa nyt joko helmikuun pitkän ajan keskiarvoa tai on sitä 1–5 cm paksumpi. Kyyvedellä havaittu jäänpaksuus oli 9 cm keskimääräistä heikompaa. Kirkkaan, läpikuultavan ja tasaisen teräsjään havaittu paksuus oli kaikilla alueellisilla seurantapisteillä vähintään 21 cm.

Jääpeitteen halkeamat heikentävät jään kantavuutta

Suuntaa antavana arviona halkaisijaltaan yhden kilometrin suuruisen järven jääpeite laajenee noin 100–110 cm lämpötilan kohotessa –20 asteesta 0 asteeseen. Vastaavasti pakkasen kiristyminen aiheuttaa jäähän railoja ja rakoja, joiden yhteenlaskettu leveys on järven poikki kuljettaessa saman verran.

Halkeamat heikentävät jään kantavuutta: Suoraan kulkevan halkeaman reunalla jää kantaa noin 40 % ehjän jään kantavuudesta. Jos kaksi halkeamaa leikkaa suorakulmaisesti toisensa, pienenee kantavuus 25 %:iin.

Jäällä kulkijan on hyvä muistaa turvatoimet varsinkin, jos lämpötiloissa on ollut suurempaa vaihtelua lähipäivinä ja lämpöeristeenä toimiva jään päällinen lumipeite on ohut. Jäällä liikuttaessa on pidettävä mukana jäänaskaleita, joiden avulla voi vetää itsensä takaisin jäälle. Hyvä apuväline on myös tukeva keppi, jolla voi kokeilla jään laatua sekä auttaa hädän tullen itseään ja toisia.