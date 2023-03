Jäisiä keliolosuhteita erityisesti sorateillä

Yleensä liukkautta pyritään torjumaan ennakoivasti sääennusteen pohjalta, mutta nyt oli pakko aurata lumet pois ennen teiden hiekoittamista. Näin tapahtuu yleensä muutaman kerran talvessa. Tämä kuitenkin hidastaa hiekoituksen suorittamista.

Tienkäyttäjiltä on tullut tänään runsaasti palautetta liukkaista teistä, esim. koulukuljetuksilla on ollut haasteita liukkailla teillä. Tienhoitotoimenpiteet ovat käynnissä koko kalustolla, mutta ne ottavat oman aikansa. Hiekoitettavaa tieverkkoa on paljon ja työt etenevät hitaasti liukkauden vuoksi. Sääennusteiden mukaan lähipäivinä pitäisi olla vakaammat keliolosuhteet tienhoidon ja tienkäyttäjien näkökulmasta.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, maanteiden hoidon projektipäälliköt, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600