”Jaksamispommia” yritetään purkaa: ”Teknologia vapauttaa hoitajat hoivatyöhön ja auttaa seniorien omaisten jaksamista”, sanoo 1,5 miljoonaan turvapuheluun vuodessa vastaavan AddSecuren johtaja

Lehdistötiedote 29.6.2022

Ensi vuonna aloittavat hyvinvointialueet joutuvat erittäin haastavaan tilanteeseen jo käynnistymisvaiheessa. Rahaa palveluiden järjestämiseen on entistä vähemmän, kun palvelutarpeet ja menot kasvavat samanaikaisesti. Tärkein syy on väestön ikääntyminen: yli 75-vuotiaat ovat Suomen ainoa nopeasti kasvava väestöryhmä. Seurauksena Suomessa muhivat sekä hoitajavajeen aiheuttama hoivakriisi että läheisten jaksamispommi.

”Meillä on Suomessa jo runsaat 700 000 yli 75-vuotiasta vain neljän vuoden päästä. Näillä senioreilla on vähintään satoja tuhansia lapsia ja lastenlapsia, joita ikääntyneiden rakkaiden kunto huolettaa. Puhutaan siis satojen tuhansien työikäisten jaksamisongelmista, jos iäkkäiden läheisten nopeisiin ongelmatilanteisiin ei ole aina saatavilla luotettavaa apua. Pahimmillaan tässä muhii suuri jaksamispommi koko Suomelle”, kuvailee mm. turvapuhelinpalveluita tarjoavan AddSecuren johtaja Timo Halima.

Hoitajavaje jo 10-15000 – teknologian mahdollisuuksiin herättävä

Sen lisäksi, että hoitajia ei muutenkaan ole tarpeeksi, alalta siirtyy jatkuvasti osaajia muihin töihin. Siksi tarve hoivan tukemiseen teknologian kautta on valtaisa.

”Ministeri Lindénin mukaan hoitajavaje on jo kokoluokkaa 10-15 000. Teknologioilla kuten turvapuhelimella voidaan merkittävästi auttaa. Kuten ministeri toteaa, kaikki kivet on käännettävä: työn uudelleenjärjestely, teknologian kehitys, työkulttuurin ja johtamisen parantaminen sekä koulutuspaikkojen lisääminen… Teknologia vapauttaa hoitajat hoivatyöhön ja auttaa seniorien omaisten jaksamista”, kuvaa Halima yleistä asetelmaa.

Ennen kaikkea palveluiden vaikuttavuutta on parannettava. Käytännössä eurolla pitäisi saada huomenna aikaan enemmän kuin tänään sekä laadullisessa että taloudellisessa mielessä. Yksityisten toimijoiden kautta mahdollistetut palveluverkostot ja -mallit voivat olla yksi tie ulos ongelmista. Esimerkiksi turvapuhelinpalvelu sekä säästää paljon että parantaa hyvinvointia.

”Turvapuhelinpalvelumme on yksi vastaus yhteiskunnan resurssien rajallisuuteen ja mahdollistaa juuri sen, että vanhukset voivat halutessaan asua kotona pidempään. Turvapuhelimella on helppo hälyttää tarvittaessa apua, vastaamme hälytyksiin vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri. Jos kotona on esimerkiksi sattunut kaatumistapaus, niin koulutetut turva-auttajat auttavat”, kertoo Halima.

AddSecuren toiminta on erittäin laajaa ja varsinaiseen hoivaan vapautetun ajan määrä valtava.

”Vastasimme turvapuhelinkeskuksessamme viime vuonna 1,5 miljoonaan puheluun, joiden perusteella toteutettiin 300 000 asiakaskäyntiä. Toisin sanoen, pystymme asiantuntevalla palvelulla vapauttamaan todella runsaasti käsipareja kaikkein tarpeellisimpaan hoivatyöhön. Jos ajattelee, että käyntejä olisi pitänyt toteuttaa 1,2 miljoonaa enemmän, ymmärtää miten paljon puhelimessa käydyt keskustelut säästävät voimavaroja”, taustoittaa Halima.

”Yhteiskunnassa on nyt todella herättävä teknologian mahdollisuuksiin. Hoivakriisiä on mahdollista vähintään merkittävästi lieventää, jos teknologian lukuisat mahdollisuudet otetaan kunnolla käyttöön”, alleviivaa Halima.

Halima toivoo, että keskustelu aiheesta on viimein käynnistymässä. Halima itse osallistui TV-debattiin teknologian mahdollisuuksista MTV:n Uutisaamussa juhannuksen aatonaattona.

