Jalkapallon musta kirja on kahden toimittajan kriittinen kuvaus rahan mahdista ja tuhovoimasta huippujalkapallossa

Tapio Keskitalon ja Hannu Aaltosen Jalkapallon musta kirja on ensimmäinen suomenkielinen jalkapallotaloutta kattavasti käsittelevä teos. Se kuvaa, kuinka huippufutiksesta on tullut 2000-luvulla ennennäkemättömän rahakasta ja näyttävää. Kuningaslajista on kehittynyt omalakinen leikkikenttä, jolla mellastavat niin oligarkit, šeikit kuin jenkkimiljardöörit.

Lajin huipulla ei noudateta aina edes lajin omia taloussääntöjä. Rahan pauloihin ja lahjusskandaalien rämeisiin ovat ajautuneet monet vaikutusvaltaiset jalkapallopomot sekä lajin kattojärjestöt. Samalla kun kansainvälisellä huipulla eletään kroisoksina, Suomen kaltaisissa pienissä jalkapallomaissa lasketaan pennosia.

Irvokas kehitys huipentuu MM-turnaukseen Qatarissa, jossa huippuolosuhteita rakennetaan ihmisoikeuksista ja kustannuksista piittaamatta.



Tapio Keskitalo (s. 1981) on STT:n urheilutoimittaja, joka kiertää innokkaasti maailmaa jalkapallon perässä työtehtävissään ja vapaa-ajallaan.

Hannu Aaltonen (s.1964) on STT:n toimittaja ja jalkapallofani, jolle jalkapallo on ollut ja on koko elämän mittainen intohimo.

Jalkapallon musta kirja ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Panu Kankaan lukemana äänikirjana.

Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 22.9.2022

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Pdf-vedokset ja tekijöiden haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi