Jan Blomberg Pohjois-Savon ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajaksi

Työministeri Tuula Haatainen on nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Jan Blombergin Pohjois-Savon ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen (E-vastuualue) johtajaksi ajalle 1.3.2023-28.2.2028.

Jan Blomberg on toiminut Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen -yksikön päällikkönä vuodesta 2015 alkaen. Blomberg toimii parhaillaan myös E-vastuualueen johtajan viransijaisena. Aiemmin Blomberg on toiminut Pohjois-Savon ELY-keskuksessa muun muassa aikuiskoulutuspäällikkönä ja projektipäällikkönä. Blombergillä on kattava E-vastuualueen tehtäväalan tuntemus sekä tehtävän kannalta merkityksellistä johtamiskokemusta. Lisäksi hänellä on nykyisen tehtävänsä vuoksi laajat yhteistyöverkostot Pohjois-Savossa sekä valtakunnalliset verkostot ELY-keskuksissa.

ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. Johtajan tehtävänä on johtaa vastuualuetta ja vastata erityisesti ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa sovittujen toiminnallisten tulostavoitteiden saavuttamisesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhdessä maa- ja metsätalousministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ELY-keskusten elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen toimialaohjauksesta. E-vastuualueen tehtäväalaan kuuluu muun muassa yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan, innovaatioiden ja kansainvälisen liiketoiminnan, maahanmuuton ja kotoutumisen, työmarkkinoiden toimivuuden, osaavan työvoiman saatavuuden, osaamisen ja kulttuurin sekä maaseudun kehittämisen ja kalatalouden edistämisen tehtäviä.

Elinkeinot, työllisyys ja osaaminen -vastuualueen toimialue on Pohjois-Savo. Tämän lisäksi vastuualue hoitaa myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maahanmuuttoasiat. Kalatalousasioita hoidetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan lisäksi myös Pirkanmaan, Hämeen ja Keski-Suomen alueilla.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen E-vastuualueen johtajan virkaa haki määräaikaan mennessä 18 henkilöä. Tehtävä tuli avoimeksi, kun vuodesta 2020 alkaen johtajan tehtävää hoitanut Pasi Patrikainen siirtyi Maanmittauslaitoksen pääjohtajaksi viime syksynä.

Muina Pohjois-Savon ELY-keskuksen vastuualuejohtajina jatkavat liikenneasioissa johtaja Tommi Huttunen (liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue) ja ympäristöasioissa johtaja Kimmo Haapanen (ympäristö- ja luonnonvarat-vastuualue). Valtioneuvosto tulee myöhemmin kevään aikana nimittämään Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtajaksi jonkun em. kolmesta johtajasta