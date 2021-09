Jan Vapaavuorelta kirja maaliskuussa

Mistä valo pääsee sisään on dystopiatarina, jonka kuulaan pinnan alla otetaan kantaa valeuutisiin ja syrjintään 3.9.2021 12:38:42 EEST | Tiedote

Mitä ihminen on, jos häneltä viedään muisti? Anne-Maija Aallon uutuuskirja on huikean taidokas, vangitseva tarina kapinasta, toivosta ja ihmisyydestä. 9. syyskuuta julkaistava Mistä valo pääsee sisään on itsenäinen jatko-osa kiitetylle Korento-romaanille.