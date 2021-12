Janne Aaltosesta Lääkäriliiton uusi toiminnanjohtaja

Janne Aaltonen on toiminut pitkään erilaisissa johtotehtävissä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, viimeksi MedGroupin liiketoiminta- ja lääketieteellisenä johtajana. Aiemmin hän työskenteli HYKSin Oy:n toimitusjohtajana ja HUS-konsernijohdossa.

”Otan tehtävän vastaan iloisena ja hyvillä mielin. Koen, että minulla on siihen hyvin sopiva koulutus ja kokemus. Arvostan Lääkäriliittoa organisaationa erittäin korkealle ja teen kaikkeni tukeakseni omalla panoksellani sen kehittymistä jäsenten toivomalla ja hallituksen määrittämällä tavalla. Lääkäriliiton toimistossa on erinomaista osaamista usealla eri alueella ja on ilo liittyä tähän joukkoon”, Aaltonen sanoo.

”Lääkärien toimintaympäristö muuttuu nopeasti, ja monipuolistuva edunvalvonta käy yhä tärkeämmäksi. Uskon, että Janne Aaltosen johtamisosaamisella ja -kokemuksella koko liiton organisaatio saadaan vastaamaan tehokkaasti ajan haasteisiin. Hän tuntee toimintaympäristön monipuolisesti ja on laajasti verkottunut, minkä uskon lisäävän Lääkäriliiton painoarvoa yhteiskunnassa”, puheenjohtaja Tuula Rajaniemi sanoo.

Aaltonen seuraa toiminnanjohtajana eläkkeelle siirtyvää yleislääketieteen erikoislääkäri Kati Myllymäkeä.

Lisätiedot:

Tuula Rajaniemi, puh. 0405427211

Janne Aaltonen, puh. 0451218989