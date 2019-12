Janne Laine Lumme Energia Oy:n yritysmyynnin liiketoimintajohtajaksi

Lumme Energia



Lumme Energia on suomalainen energiayhtiö, jonka juuret ovat Saimaalla. Lumme Energialla on yli 100 000 asiakasta eri puolella Suomea. Intohimomme on tuoda energia-alan tulevaisuus osaksi asiakkaidemme arkea sekä kannustaa omalla esimerkillämme ihmisiä pitämään huolta maapallostamme ja neljästä vuodenajasta.



Solarigo Systems on osa Lumme Energiaa. Lumme Energia ja Solarigo tarjoavat yhdessä yrityksille sekä yhteisöille mahdollisuuden helppoon energiaomavaraisuuteen ilman suuria investointeja.



Lisätietoa osoitteessa www.lumme-energia.fi