Janne Näräkkä valittu kansainvälisen FSC:n hallitukseen

Metsäteollisuus ry:n FSC-sertifiointipäällikkö Janne Näräkkä on valittu kansainvälisen FSC:n hallitukseen kaudelle 2020–2023. Näräkkä on koulutukseltaan metsänhoitaja. FSC on vuonna 1994 perustettu globaali metsäsertifiointijärjestelmä, jonka mukaan on sertifioitu noin 200 miljoonaa hehtaaria metsää eri puolilla maailmaa.

Näräkkä tulee edustamaan järjestön 12-henkisessä hallituksessa pohjoista talouskamaria yhdessä kanadalaisen Alan Thornen (Rayonier Advanced Materials) kanssa. Näräkkä seuraa tehtävässä ruotsalaista Hans Djurbergiä (SCA), joka luopuu paikastaan kuluvan vuoden lopulla sääntömääräisen kahden kauden (2012–2019) jälkeen. Näräkkä on ensimmäinen tehtävään valittu suomalainen FSC:n historiassa.

Näräkkä on työskennellyt Metsäteollisuus ry:ssä vuodesta 2016 ja tätä ennen 9 vuotta pohjoismaisten metsänomistajien ja MTK:n palveluksessa. Valintansa seurauksena Näräkkä siirtyy metsäteollisuusyritysten muodostaman hankekonsortion palvelukseen toimipaikkanaan Stora Enso. Hallituskausi alkaa 1.1.2020.

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

