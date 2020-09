Jaossa 100 000 euroa nuorten ja lasten joukkueurheiluun Kuortaneen, Parkanon ja Töysän Säästöpankkisäätiöiltä

Kolme OmaSp Säätiötä yhdistävät voimansa ja jakavat yhteensä 100 000 euroa avustusta toimialueidensa nuorten ja lasten urheiluseurojen joukkueille. Kuortaneen, Parkanon ja Töysän Säästöpankkisäätiöt haluavat tehdä hyvää ja edistävät muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla heille liikunnallisen lapsuuden ja nuoruuden. Avustusta joukkueet voivat hakea esimerkiksi kisamatkoihin, peliasuihin ja varusteisiin.

Töysän Säästöpankkisäätiön hallituksen puheenjohtaja Aino Lamminmäki näkee joukkueurheilun tukemisen tärkeänä ja konkreettisena tekemisenä: ”Olen itsekin saanut seurata oman lapsenlapseni lentopallon pelaamista ja miten vanhemmat laittavat itsensä likoon mahdollistaakseen lapselle turnauksia ja pelivaatteita. Joukkueurheilun taustalla perheet ja lähipiiri tekevät todella arvokasta työtä, jotta lapsi voi harrastaa. Rahallinen tuki on myös panostus perheiden jaksamiseen. Toivon, että lasten ja nuorten urheilujoukkueiden vetäjät ja vanhemmat kiinnittäisivät huomioita tähän avustusmahdollisuuteen, jonka on tarkoitus olla kädenojennus ruohonjuuritasolle. Itse haku on myös tehty mahdollisimman helpoksi. Riittää, että joukkue perustelee hakemuksensa yksilöidysti eli mihin avustusta haetaan. Toivomme, että voimme jakaa avustuksia mahdollisimman monelle nuorisourheiluseuran joukkueelle.”

Vapaamuotoisen ja hyvin perustellun avustushakemuksen voi jättää 10.10.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen avustukset@omaspsaatiot.fi

Säätiöt käsittelevät hakemukset viikolla 43 ja avustusten saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Säätiöiden toimialueet ovat:

Kuortaneen Säästöpankkisäätiö: Ilmajoki, Kuortane, Lehtimäki ja Seinäjoki

Töysän Säästöpankkisäätiö: Alajärvi, Alavus, Hyllykallio, Tuuri ja Ähtäri

Parkanon Säästöpankkisäätiö: Jalasjärvi, Kankaanpää, Karvia, Kauhajoki, Kihniö, Kurikka, Parkano ja Tampere.