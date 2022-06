Jari Jokinen ehdolle Akavan puheenjohtajaksi

– Moni kollegani on kehottanut lähtemään ehdolle ja olen saamastani kannustuksesta kiitollinen, Jokinen sanoo.



– Olen käynyt laajasti keskusteluja Akavan jäsenliittojen edustajien kanssa siitä, mitä he toivovat Akavalta. Moni liitto toivoo Akavan olevan vahva yhteiskunnan rakentaja ja tehokas edunvalvoja. Yksi tärkeänä pidetty edunvalvontatavoite on osaamis- ja koulutustason nostaminen. Se on elinehto niin Suomen kilpailukyvylle kuin työllisyyden kasvulle.



– Meillä Akavassa on puheenjohtajavaihdoksen myötä mahdollisuus uudistaa sisäisiä toimintatapojamme ja päätöksentekokulttuuriamme niin, että kaikki jäsenliitot kokevat olevansa osallisina Akavan edunvalvontatyössä. TEKissä on viime vuosina vahvistettu päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja selkeyttä esimerkiksi valtuustosopimusten avulla. Tätä samaa kulttuuria haluaisin tuoda Akavaan, Jokinen kertoo.



– Puheenjohtajavaalin myötä pääsemme käymään laajaa pohdintaa Akavan linjasta, tavoitteista ja toimintatavoista. Tämä on mielestäni erinomainen asia ja toivonkin pääseväni syksyllä keskustelemaan Akavan kehittämisestä jokaisen jäsenliiton kanssa.



Jari Jokinen (s. 1967) on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on laajasti verkostoitunut ja kokenut yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja. Jokinen on tehnyt suurimman osan urastaan koulutus- ja yliopistopolitiikan parissa muun muassa yliopistossa, ministeriöissä sekä Brysselissä. Hän on Teollisuuden palkansaajat TP:n hallituksen varapuheenjohtaja, Ylemmät toimihenkilöt YTN:n hallituksen jäsen ja Työllisyysrahaston hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.