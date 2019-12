Jari Tervon Loiri. -kirjan suursuosio jatkuu

Jari Tervon kirjoittamaa Loiri. -kirjaa on myyty jo yli 80 000 kappaletta. Kirja on Kustannusosakeyhtiön Otavan vuoden 2019 myydyin kirja. Sitä on ostettu niin painettuna, sähköisenä kuin äänikirjanakin ennätysmääriä. Kirja ilmestyi syyskuun puolivälissä ja siitä on otettu uusia painoksia läpi syksyn.

”Vesa-Matti Loirin uskomaton elämä kiinnostaa valtavasti suomalaisia. Hänen monipuolinen taiteilijauransa ja karismaattinen persoonansa ovat houkutelleet todella eri ikäisiä lukijoita kirjan pariin”, iloitsee Otavan myyntijohtaja Nona Ratia. ”Olen hyvin iloinen, että kansa näyttää hyväksyvän rosoisen, rehevän ja rehellisen elämäkerran rakastetusta taiteilijasta Vesa-Matti Loirista”, kertoo Jari Tervo. Kirjasta tuli paksu, koska Loiri on tehnyt noin neljän miehen työt.” Jari Tervo kirjoitti Loiri. -kirjaa lähes puolitoista vuotta. Hän haastatteli kirjaa varten yli sata tuntia Loiria. Kirja on ensimmäinen hänen kirjoittamansa elämäkerta.

