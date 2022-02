Järjestölehti voi olla tuottoisa

UltraLeanBusiness Oy ja Wannado Oy muodostavat strategisen kumppanuuden tukeakseen suomalaisten pienyrittäjien kansainvälistymistä 1.12.2021 08:02:00 EET | Tiedote

UltraLeanBusiness Oy on auttanut jo vuosia suomalaisia pienyrittäjiä kehittämään liiketoimintaansa sekä tukemaan kasvun edellytyksiä niin kotimaan markkinoilla kuin kansainvälisesti. Samalla yritys on havainnut monen pienyrityksen kansainvälistymisen haasteiksi niukat resurssit, palvelujen lokalisoinnin sekä paikallisten verkostojen puutteen. Suomalainen Wannado Oy on puolestaan luonut kymmenessä vuodessa kasvavan liiketoiminnan, joka pureutuu yhteen tämän päivän yleisimmistä yritystoiminnan haasteista – ajan puutteeseen. Yritys tarjoaa assistentti- tai asiantuntijapalveluita esimerkiksi myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon osalta, ja on digitaalisuuden ansiosta kasvattanut liiketoimintaansa määrätietoisesti yli 20 maahan ympäri Eurooppaa.