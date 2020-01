Järjestöt: Hallituksen 22,5 miljoonan lisärahoitus kehitysyhteistyöhön tärkeä päätös

Beyond Growth -konferenssi: ”Hyvinvointi ja kestävyys nostettava kaiken päätöksenteon keskiöön” 1.11.2019 07:09:00 EET | Tiedote

Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä talousjärjestelmä on mahdollinen ja uudistuksilla on kiire, muistuttavat Helsinkiin 28.–29.10. Beyond Growth -konferenssiin kokoontuneet asiantuntijat. Talouskasvun tavoittelun sijasta on keskityttävä ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön kantokyvyn turvaamiseen.