Jarkko Lahti näyttelijäntaiteen professoriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun: ”Uskon, että ihmisen kyky kuvitella, myötäelää ja visioida ovat tulevaisuudessa entistäkin merkittävämpiä ominaisuuksia”

Näyttelijä Jarkko Lahti on työuransa aikana esiintynyt Suomen keskeisimmillä näyttämöillä sekä lukuisissa elokuvissa ja sarjoissa, ja hänet tunnetaan muun muassa Jussi-palkitusta miespääosastaan elokuvassa Hymyilevä mies. Viimeisen kymmenen vuoden ajan Lahti on toiminut oman kansainvälisen ja poikkitaiteellisen vapaan ryhmänsä Ruska Ensemblen toisena taiteellisena johtajana.

”Näyttelijäntaide perustuu myötätuntoon, leikkiin ja kontaktiin. Parhaat puolemme ovat pinnalla, kun ilmaisemme itseämme luovasti. Olen innoissani professuurista, joka tarjoaa monipuolisen työnkuvan näyttelijäntaiteen näköalapaikalta. Se myös haastaa minut oppimaan lisää yhdessä opiskelijoiden ja opettajakunnan kanssa sekä kehittämään edelleen olosuhteita hedelmälliselle oppimiselle ja opettamiselle.”

Teatterikorkeakoulun dekaani Maarit Ruikka kertoo vaikuttuneensa Jarkko Lahden monipuolisesta kokemuksesta ja vahvoista näytöistä näyttelijäntyön, ohjaamisen, johtamisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla. Lahti on toiminut Kokkolan Kaupunginteatterin johtajana 2009–2012 ja hänet on palkittu esimerkistään rohkaista nuoria teatterintekijöitä tarttumaan suomalaisen teatterin kehittämistyöhön. Hän on tehnyt kulttuuripoliittista vaikuttamistyötä OKM:n VOS-uudistustyöryhmässä 2016–18 sekä Kulttuurin tulevaisuus -työryhmässä 2021–2022.

”Jarkko Lahden poikkitaiteellisen Ruska Ensemblen toiminta on palkittu tasavertaisuuden, moniäänisyyden ja ekologisten arvojen vaalimisesta ja uudenlaisen vuoropuhelun synnyttämisestä arktisten alueiden taiteilijoiden, muiden asiantuntijoiden ja taideinstituutioiden välillä. Hän haluaa tuoda myös näyttelijäntaiteen opetukseen entistä vahvempaa ekologista näkökulmaa ja ymmärrystä kulttuurien kohtaamisesta. Lahdella on laajat kansainväliset yhteydet ja vahva kotimaisen taidekentän tuntemus. Hän hahmottaa alan murroksen muuttuvassa maailmassa ja omaa syvällisen kiinnostuksen näyttelijäntaiteen opettamiseen ja kehittämiseen,” toteaa Ruikka.

Jarkko Lahti aloittaa toistaiseksi voimassa olevassa tehtävässään alkuvuodesta 2023. Koulutusohjelman johtajana ja toisena professorina toimii näyttelijä Elina Knihtilä.

Jarkko Lahti on koulutukseltaan teatteritaiteen maisteri. Hän on valmistunut Teatterikorkeakoulusta vuonna 2002.