Jarno Forssell ProComin uudeksi toimitusjohtajaksi

Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen on viestintäammattilaisen tärkein tehtävä Pohjoismaissa 8.9.2021 13:29:29 EEST | Tiedote

Yhteispohjoismainen verkosto The Nordic Alliance for Communication & Management (NORA) on julkaissut yhteistyössä European Communication Monitorin (ECM) kanssa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toteutetun viestintäalan kyselytutkimuksen tulokset. Viestintäalan ECM-tutkimuksia on tehty 2007 alkaen eri puolilla maailmaa, mutta ensimmäistä kertaa sellainen ilmestyy Pohjoismaista.