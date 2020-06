Järvi-Suomen Energia kumppaneineen nostaa varautumistasoa illalla saapuvan myrskyn vuoksi

Järvi-Suomen Energian jakeluverkon pohjois- ja itäosiin ennustetaan tiistai-illaksi ja keskiviikon vastaiseksi yöksi matalapainealuetta, joka tuo mukanaan myrskyksi voimistuvaa rankkasadetta ja voimakkaita puuskatuulia.

Puuskatuulten nopeudet voivat kasvaa paikoitellen jopa 25m/s, ja odotettavissa on, että Etelä-Savossa voi tulla mittaviakin vahinkoja. Kokonaissademäärä saattaa nousta paikoin jopa 70-100 millimetriin, mikä ylittää tyypillisen kesäkuun sademäärän.

Kesäisin jo yli 20 m/s puuskat aiheuttavat merkittävästi vahinkoja ja mikäli puuskien nopeudet ylittävät 25 m/s voivat vahingot olla hyvin mittavia: pitkäkestoisia sähkökatkoksia, mittavia metsätuhoja, vahinkoja mm. rakennustelineille, peltikatoille ja rataverkolle. Tuulen mukana saattaa siis singahdella suuriakin esineitä, joten myrskyn aikana on parasta pysyä sisätiloissa.

Järvi-Suomen Energia kumppaneineen on merkittävästi nostanut varautumistasoaan valmistautuakseen myrskytuhojen torjuntaan. Varalla olevien korjaajien määrää on nostettu reilusti, ja sähköverkon valvomoon on kutsuttu lisää operaattoreita töihin tukemaan korjaajia kentällä. Myös asiakaspalvelun resursseja on kasvatettu.

Sähkökatkotilanteissa maltti on valttia. Teemme parhaamme, jotta sähkösi palautuvat mahdollisimman pian. Jos huomaat olevasi tilanteessa, jossa sähkö aiheuttaa sinulle vaaraa, ota epäröimättä yhteyttä vikapalveluumme. Tällainen on esimerkiksi nollavika, joka ilmenee valojen poikkeuksellisena himmemisenä ja kirkastumisena. Vikapalvelumme numero on 0800 90440, ja se on avoinna kellon ympäri.

Järvi-Suomen Energian 24h Vikapalvelu

0800 90440