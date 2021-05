Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Kangasniemellä

Sähköt katkesivat 2700 taloudelta hetkeksi Mikkelin seudulla – Kaivinkone kaatoi 110 kV pylvään 23.4.2021 21:25:54 EEST | Tiedote

Järvi-Suomen Energian verkossa Visulahti-Juva-alueella koettiin sähkökatko tänään klo 14:46, kun jakeluverkon 110 kilovoltin (kV) linja vikaantui. Sähköttömänä oli hetkellisesti enimmillään 2700 asiakasta. Klo 15:10 mennessä kaikille asiakkaille oli saatu palautettua sähköt. Sähköt palautettiin varayhteyksiä hyödyntämällä. Katkon aiheutti johtokadulla liikkunut kaivinkone, joka vahingossa kolhaisi yhtä linjan sähköpylväistä. Tapauksessa vältyttiin henkilövahingoilta. Linjan kunnostaminen saatettiin jo alulle, ja itse korjaustyöt aloitetaan maanantaina. Linja on osa Fingridin hallinnoimaa kantaverkkoa, mutta sen omistaa Suur-Savon Sähkö ja ylläpidosta vastaa Järvi-Suomen Energia. 110 kilovoltin linja on niin kutsuttu voimalinja, eli siellä kulkeva sähkö on suurjännitteistä. Voimalinjoilla on tärkeä tehtävä kuljettaa sähköä pitkiä matkoja eri puolille verkkoaluetta. 110 kilovoltin linjojen viat ovat melko harvinaisia, sillä niiden suojaamiseen on panostettu. 110 kV linjan johtokadun leve