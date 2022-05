Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Kouvolassa

Kouvolassa, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu päätökseen jo aiemmin. Nyt yhtiö keskittyy haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin sekä ilmajohtolinjojen siirtoon metsien keskeltä teiden varsiin.

Kouvolassa uutta runkoyhteyttä rakennetaan tänä vuonna eri tavoin kahdella eri suunnalla. Maakaapelia vedetään Siikavan kylältä kohti pohjoista Mäntyharjuntietä pitkin aina Ansalahdentielle saakka. Uutta ilmajohtoa rakennetaan Siikavan kylältä kohti itää Ruokoniemeen saakka. Ilmajohto pystytetään pääosin Siikavantien ja Ruokoniementien varrelle.

- Alueella on paljon vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita sekä maatiloja. Sähkön toimitusvarmuus paranee merkittävästi heillä kaikilla, kertoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Pentti Leinonen.

Investoinnin arvo on 1,8 miljoonaa euroa. Rakennuttaja Rejlers Finland Oy:n projekti-insinööri Tomi Räisäsen mukaan työt päästään aloittamaan touko-kesäkuussa. Kevään myöhästyminen on viivästyttänyt paitsi monien uusien työmaiden alkua myös viimevuotisten hankkeiden jälkitöitä. Kouvolan sähköverkon uuden parannushankkeen on määrä valmistua loppuvuonna 2022.

Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.