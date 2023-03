Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Mikkelissä

Mikkelissä, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu päätökseen jo aiemmin. Nyt yhtiö keskittyy haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin sekä ilmajohtolinjojen siirtoon metsien keskeltä teiden varsiin.

Mikkelissä uutta runkoyhteyttä rakennetaan keväällä 2023 Suonsaaresta Rämälän kautta Seppälään. Alue sijaitsee aivan Mikkelin kantakaupungin kupeessa ja on tiheästi asutettua. Työmaa on merkittävä myös siksi, että kyse on sähköasemalta lähtevän pitkän runkolinjan alkupäästä.

- Jos puu on kaatunut siinä kohtaa vanhan ilmajohtoverkon päälle, sähköt ovat menneet poikki 40 kilometrin alueelta. Uusi investointi parantaa sähkön toimitusvarmuutta Kuvaalassa asti, kertoo Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Jyri Löppönen.

Pelloilla ja metsissä kulkenutta vanhaa ilmajohtoverkkoa puretaan 12 kilometrin matkalta. Uutta maakaapeliyhteyttä rakennetaan pääasiassa Rämäläntien varteen. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2022 Suonsaaressa. Osa alueen asukkaista on jo siirtynyt uuden runkoyhteyden piiriin. Työt jatkuvat Suonsaaren vastaanottokeskuksesta kohti Rämälän koulua keväällä lumien lähdettyä.

- Työkoneet vaikuttavat liikenteeseen, joten toivomme autoilijoilta tarkkaavaisuutta, sanoo rakennuttaja Rejlers Finland Oy:n projekti-insinööri Veli-Matti Hirsi.

Investoinnin arvo on vajaa miljoona euroa. Uuden runkoyhteyden on määrä valmistua vuoden 2023 loppuun mennessä. Kaivuut toteutetaan yhteistyössä valokuituverkkoa laajentavan MPY:n kanssa.

Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.